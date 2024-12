Tràfic il·legal de gossos: evita amargar el regal de Reis

Imatge d’arxiu que mostra diversos gossos de contraban en un alberg per a animals a Shwe Pyauk, als afores de Yangon, Birmània.EFE/Nyein Chan Naing

Amb l’arribada dels Reis Mags, molts ciutadans busquen comprar un gos com a regal especial. Tanmateix, és crucial sol·licitar la documentació que certifiqui l’origen de l’animal i, si procedeix de fora d’Espanya, el passaport que constati la vacunació antiràbica. D’aquesta manera s’evita adquirir mascotes procedents del tràfic il·legal, una activitat a l’alça.

Aquestes xarxes delictives compren cadells principalment en països de l’Est d’Europa per uns 150 euros i els venen a Espanya per 1.000 o més, obtenint sucosos beneficis. L’octubre de 2021, una operació conjunta de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona va desarticular una d’aquestes xarxes, amb 13 detinguts i més de 400 animals rescatats que "procedien majoritàriament de països de l’Est i arribaven a Espanya en transport per carretera, amb recorreguts de més de 2.000 quilòmetres en condicions insalubres."

El Seprona de la Guardia Civil continua vigilant aquesta activitat. "Es tracta d’una matèria en auge per la creixent sensibilització social, així com per l’interès de la ciutadania en l’adquisició d’aquestes mascotes", indiquen fonts de la unitat. Dirigeixen una acció operativa europea contra el tràfic de gossos i gats.

Arribada a Espanya

Els gossos traficats il·legalment provenen de Romania, Bulgària, Hongria o Eslovàquia, criats en pèssimes condicions. Són traslladats en furgonetes adaptades amb 15-20 animals o més, sense declarar. També s’han detectat viatgers que porten fins 5 cadells amb avió, el màxim permès, per a venda il·legal.

Controls i recomanacions

Encara que el control per carretera és complex per la lliure circulació a Europa, el Seprona intercepta vehicles gràcies a l’intercanvi policial i la intel·ligència. Realitzen revisions en botigues d’animals, vivers i fires, a més de vigilar anuncis online, ja que la venda directa està prohibida.

La Guàrdia Civil recomana als compradors exigir tota la documentació: certificat d’origen, passaport i segell de vacuna antiràbica, obligatòria a partir de les 12 setmanes. Sospiti si falten documents, xip identificatiu o el preu és molt inferior al mercat. Extremi la precaució per no contribuir a aquest cruel negoci.