Malgrat els avenços en la lluita per la igualtat de gènere a Espanya, les celebracions nadalenques continuen sent un reflex de la desigualtat que persisteix en la societat. Segons sociòlegs i experts consultats, les dones continuen assumint la major part de la càrrega física i mental en la preparació i desenvolupament de les festes familiars.

Sonia Guerra, secretària d’Igualtat de la Generalitat, assenyala que "en realitat el que passa per Nadal és que es reprodueix el que ja passa quant a conciliació la resta de l’any. Malgrat que les dones ja fa temps que es van incorporar al mercat laboral, la càrrega de la feina domèstica i de cures continua recaient en les dones". Aquesta càrrega no només es limita al dia de la celebració, sinó que implica una important tasca prèvia de planificació i gestió.

La invisibilitzada "càrrega mental" de les dones

María Olivella, sociòloga, destaca la "càrrega mental" com una feina intangible i invisibilitzada, però imprescindible per garantir el benestar de les persones i la cohesió social. Moltes dones fins i tot temen aquests períodes vacacionals, ja que mentre per a alguns membres de la família són moments de descans, per a elles suposen una gran quantitat de feina logístic i de gestió de relacions personals.

Francesc Núñez, sociòleg i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, explica que aquest fenomen està profundament arrelat en les normes culturals i tradicions. "Els rols que juguem en la vida són l’encarnació de les institucions socials. Actuem i sentim d’acord amb el que aquests rols esperen de nosaltres, i a Nadal, una tradició encara bastant sòlida, aquest pes s’accentua", afirma.

Mesures per equilibrar la balança

Els experts advoquen per desenvolupar polítiques que promoguin un millor equilibri entre la vida laboral i familiar, com horaris flexibles, serveis de cura accessibles i estratègies per valorar i compartir les tasques domèstiques. A més, consideren fonamental visibilitzar i reconèixer la càrrega mental com una feina real que genera un impacte significatiu en la vida de les dones.

Olivella suggereix involucrar tots els membres de la família en el repartiment equitatiu de tasques per alleujar l’estrès dels qui solen assumir la major part de la feina. Per la seua part, Núñez proposa promoure una mirada crítica i identificar i qüestionar les dinàmiques familiars tradicionals que perpetuen la desigualtat.

Testimonis

En un recorregut pel mercat de Les Corts a Barcelona, es van recollir testimonis de dones que reflecteixen aquesta realitat. Laura Doncel, veïna del barri, reconeix que assumeix la major part de la preparació dels àpats nadalencs, mentre que l’ajuda en la neteja posterior sol provenir principalment d’altres dones de la família.

Fins i tot dones d’avançada edat, com María del Carmen Hidalgo (90) i Pilar Martínez (92), continuen assumint la responsabilitat de cuinar per Nadal. Hidalgo comenta: "Les dones pensem més les coses, sobretot en els petits detalls, i tenim al cap el que li agrada més a un o un altre".

La necessitat d’un canvi cultural

La desigualtat de gènere en les celebracions nadalenques és un reflex dels rols i estereotips que encara persisteixen en la societat espanyola. Per aconseguir un canvi real, és necessari un esforç conjunt que involucri institucions, famílies i individus en la promoció de la coresponsabilitat i la valoració de la feina domèstica i de cures.

Només a través de la conscienciació, l’educació i la implementació de polítiques efectives serà possible avançar cap a una societat més justa i igualitària, on les tasques i responsabilitats familiars siguin compartides de manera equitativa entre homes i dones, no només per Nadal, sinó durant tot l’any.