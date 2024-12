Els cinc productes més robats als supermercats espanyols el 2024

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els comerços a Espanya estan patint pèrdues milionàries a causa de l’increment de furts i robatoris als seus establiments. Segons l’últim Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, presentat al 27è Congrés Aecoc de la Pérdida Desconocida, el sector minorista perd uns 1.856 milions d’euros anuals per aquest tipus de delictes, la qual cosa representa un 0,74% de la facturació total de les empreses de distribució al país.

L’informe revela que els furts han augmentat significativament l’últim any, especialment les comeses per bandes organitzades, que representen el 55% d’aquest tipus de robatoris. Aquests grups delictius identifiquen oportunitats per sostreure productes d’alt valor i revendre’ls posteriorment en mercats il·legals, generant abundants guanys il·lícits.

Els 5 productes més robats als supermercats espanyols

Però, quins són els articles que més desapareixen de les prestatgeries sense passar per caixa? Segons l’estudi, en la categoria d’alimentació i begudes destaquen:

Licors: Les begudes alcohòliques continuen liderant el rànquing de productes més furtats a nivell nacional, amb variacions regionals com el cava a Catalunya. Oli d’oliva: El 2024 s’ha produït un canvi significatiu, amb l’oli escalant posicions a causa del notable augment del seu preu. Ara és el segon producte més robat en 8 comunitats autònomes. Ibèrics: Pernils, paletes i embotits ibèrics es mantenen entre els articles més cobejats pels lladres, ocupant el tercer lloc . Articles d’afaitada: Per la seua petita mida i facilitat per ocultar-los, les fulles i maquinetes d’afaitar són el quart producte més sostret. Vi: Especialment a les regions del nord com Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó i Navarra, les botelles de vi amb denominació d’origen són un objectiu freqüent dels furts.

Mesures de seguretat i pèrdues milionàries

Davant d’aquesta problemàtica, els supermercats han hagut de reforçar les seues mesures de seguretat, instal·lant càmeres addicionals, etiquetes antirobatori i exhibint alguns productes sensibles amb pany i clau o reemplaçant-los per fotografies. Tanmateix, malgrat aquests esforços, els furts persisteixen i generen abundants pèrdues per al sector.

A més de les pèrdues econòmiques directes, els robatoris també tenen un impacte en la seguretat dels treballadors. Segons l’informe, la meitat dels detallistes ha observat un preocupant augment en l’agressivitat, tant verbal com física, dels delinqüents cap als empleats i el personal de seguretat de les botigues.