Un repte que fa moltes voltes

Una tombarella cap enrere més cada dia, durant un any sencer. Aquest és el repte que es va proposar el jove de Balàfia Pol Lorenzo, de 17 anys, amb una gran passió pel parkour, una activitat física basada en la capacitat motriu.

El passat 1 de gener va començar aquest desafiament i va fer només un backflip (tombarella cap enrere). Des d’aleshores, ha complert religiosament el seu propòsit dia rere dia. D’aquesta manera, ahir, jornada 359 de l’any, va executar 359 tombarelles.

#backflip #superación #esfuerzo #motivación #constancia ♬ som original - Shelby Company @flipol_07 Día 359/366 del reto de backflips: Energía renovada Hoy el reto ha dado un giro muy positivo. Después de la dificultad que enfrenté ayer, donde tardé una hora y media en completar los backflips, hoy ha sido mucho más fluido. Realicé el desafío en la Calle Mayor de Lleida, específicamente en la Plaza Paería, un lugar lleno de vida y energía. La presencia de mucha gente, incluyendo conocidos que no paraban de animarme, fue clave para mantenerme motivado. Esa energía del público me ayudó a recortar media hora respecto a ayer, completando el reto en tan solo una hora. Cada salto se sintió más ligero, y la conexión con el ambiente hizo que fuera una experiencia realmente especial. Ahora quedan solo 7 días para completar el año. Cada vez estoy más cerca de alcanzar esta meta que parecía imposible al principio. Espero que os guste el vídeo y que sigáis acompañándome en este tramo final. Nos vemos mañana con el día 360. ¡Seguimos sumando! #reto

Per documentar les seues gestes, el Pol es grava a si mateix amb el telèfon mòbil i un trípode des d’una ubicació diferent en cada vídeo, que publica a les xarxes socials (@_flipol_07). Ahir va ser el torn de la plaça de la Paeria de Lleida, però també ha gravat a l’avinguda Blondel, a la passarel·la de plaça Sant Joan o fins i tot a la plaça de l’ajuntament de Barcelona.

Després de gairebé un any de dedicació, el jove ha aconseguit fer cinc backflips en només un minut. “En una hora, puc arribar als 300”, assegura el Pol. “Actualment solc invertir-hi al voltant d’una hora i deu minuts per arribar a la xifra del dia”, apunta, una marca que ha augmentat forçosament amb el pas de les setmanes. “Per sort, mai no m’he lesionat”, explica, i afegeix: “Alguna vegada he aterrat malament i he hagut de variar la meua tècnica per esmorteir els cops.” El 31 de desembre vinent, dia en què haurà de fer 366 tombarelles, n’haurà sumat un total de 67.161 al llarg del 2024.

El Pol va començar a entrenar parkour al gimnàs Parkour Indoor del barri de la Bordeta fa cinc anys. Ara, exerceix com a instructor al centre, mentre estudia segon de Batxillerat a l’Institut Manuel de Montsuar. Malgrat les exigències dels seus estudis, el Pol assegura que ha pogut trobar temps per dedicar-se al repte, fins i tot en èpoques d’exàmens trimestrals. “He après a ser constant i a tenir disciplina”, afirma.