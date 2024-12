Caganers per a tots els gustos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La imatge del caganer, una de les més reconegudes de la representació del pessebre a Catalunya, té la seua pròpia mostra a la Casa dels Gegants de Lleida. El caganer, la figureta més entranyable del pessebre català és el nom d’aquesta exposició de més de vuitanta figures, organitzada per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. Les peces pertanyen al llegat de Joaquim Mateu, conegut com Quimet, que va ser el president de l’Associació de Veïns de l’Escorxador, de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida i, al seu torn, gran col·leccionista de caganers. Així mateix, la mostra inclou figures del fons dels Pessebristes i de la col·lecció particular del seu president, Jordi Curcó. Entre les diferents peces, destaca el caganer lleidatà, que es troba envoltat de caragols i porta una petita cistella. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 2 de febrer, de dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; i diumenges i festius, obrirà d’11 a 13.30 hores.