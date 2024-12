Benvinguda reial a Tàrrega

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega ultima els preparatius per donar la benvinguda als Reis d’Orient amb un acte el 5 de gener a partir de les set de la tarda. La rua, organitzada per la Comissió Cavalcada de Reis de BAT amb el suport de la regidoria de Cultura, recuperarà la plaça Major com a punt final de l’itinerari, una cosa que no passava des del 2018. Així, el recorregut començarà l’oest de la capital de l’Urgell, amb sortida des del Museu Trepat i continuarà per l’avinguda de Josep Trepat Galceran, la plaça de Josep Pont i Creus, l’avinguda de Catalunya, la plaça del Carme, el carrer del Carme i la plaça Major. Aquí, Ses Majestats rebran la clau de la ciutat de mans de l’alcaldessa, Alba Pijuan.

En els preparatius treballen unes 250 persones. La desena de carrosses aniran acompanyades per 120 patges, una setantenta de nens i nenes, una quinzena de furgonetes carregades de regals, Lo Tossino i la Verreta, que recolliran els xumets dels més petits, a banda de la Policia Local, Mossos, Bombers, Grues Seco i l’Associació de Vehicles Antics i Clàssics de Tàrrega. Aquest any hi col·laboraran el bus urbà de Tàrrega i diverses marques comercials. A més, s’ha modificat una carreta perquè toqui en directe l’Orquestra Mediterranea i el Tren del Carbó s’ha repintat gràcies a l’artista Tope. Aquesta última carrossa, com l’Estrella de Nadal, presentarà partitura pròpia. Així mateix, s’estrenaran 25 vestits de patge i 10 de nous del grup de papallones. En total, es repartiran mil quilos de caramels sense gluten.