La Colla Bastonera del Pla de l'Aigua tanca un any d'èxit per a la cultura popular

La Colla Bastonera del Pla de l’Aigua de Lleida va posar ahir el colofó a les seues activitats d’aquest 2024, un any en què la ciutat ha exercit com a capital catalana del ball de bastons. La celebració va tenir lloc a l’Ateneu Popular de Ponent i va comptar amb l’actuació de la trentena de nens i nenes d’entre 6 i 11 anys que han assistit a les estades de la Colla Bastonera aquest Nadal. Els petits van fer una demostració de la seua mestria. La sala va reunir un centenar d’assistents, entre familiars, veïns de la zona i autoritats, i la celebració va acabar amb una torronada.

Com a referent del ball de bastons, Lleida ha acollit aquest any més de cinquanta propostes impulsades per la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua. El seu president, Xavier Ramon, va valorar aquest 2024 com a “excepcional” i va afirmar que el grup ha crescut en participants. “Hem donat a conèixer els orígens d’aquest ball a Lleida, un dels més antics de Catalunya, a través d’exposicions a la Universitat de Lleida o l’Ateneu Popular”, va apuntar.

De cara al 2025, Ramon va avançar que la Colla pretén “mantenir el ritme d’activitat i internacionalitzar el ball de bastons visitant altres països”.