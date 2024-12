El curiós ritual de Nit de Cap d’Any que promet amor i fortuna

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

A Espanya, entre les supersticions i tradicions més populars de la Nit de Cap d'Any, a més dels dotze grans de raïm o introduir un anell d’or a la copa de cava, destaca el costum de lluir roba interior roja per atreure la sort, l’amor i la prosperitat, així com per reforçar l’autoestima de cara al nou any. Fins i tot els més escèptics s’afegeixen a aquesta pràctica, per si de cas.

Encara que aquesta tradició la celebren principalment les dones, també els homes s’hi uneixen. Segons explica a EFE la dissenyadora Nuria Sardá, de la firma Sardá, "la llenceria roja promet sort, èxit, amor i salut". Una creença que es remunta a l’Edat Mitjana, quan el color roig estava prohibit per la seua associació amb les bruixes i l’ocultisme. Aquells que s’atrevien a desafiar les normes i buscaven atreure la bona fortuna optaven per utilitzar roba interior d’aquest to. Des d’aleshores, aquest costum ha perdurat fins nostres dies.

El significat del color roig

L’experta en teoria del color Eva Heller (1948-2008, Alemanya) assenyala al seu llibre 'Psicologia del color' que "el roig és el color de l’alegria, de l’atractiu, del desig, de la felicitat, de l’extraversió i de la proximitat." A més, aquest to està íntimament lligat al Nadal, evocant amor, calidesa i prosperitat, segons apunta la psicòloga Candela Fornieles Carretero. En altres cultures, com la xinesa, el roig també representa la bona sort.

Així mateix, aquest color s’associa amb la vida, simbolitzant la força i la vitalitat. "És un dels colors més poderosos, està lligat al perill, a les prohibicions i la ira, però també a la gosadia, l’atreviment i la passió", afegeix Fornieles.

Un acte d’apoderament personal

Més enllà de la seua connexió amb la bona fortuna, és important destacar que el color roig té un fort vincle amb l’amor propi. "Aquesta cerimònia és un exercici positiu: ajuda a reforçar l’autoestima i confiança en un mateix", assegura la psicòloga. Utilitzar llenceria roja pot ser considerat un acte d’apoderament personal, una manera de connectar amb la pròpia sensualitat i sentir-se segur de la pròpia imatge.

Des de la firma de roba interior Etam expliquen que "la llenceria roja, en ser un article íntim, simbolitza la connexió amb la sensualitat, la confiança i la renovació", i ho veuen com un gest d’atracció cap a les noves oportunitats i l’abundància.

Tendències en llenceria roja per al 2023

A partir de principis de desembre, les xarxes socials i la indústria de la moda s’encarreguen de recordar que cal acomiadar l’any amb roba interior roja per atreure l’amor i la bona sort el 2023. Aquest any, per a la dona estan de moda els sostenidors, bodis, cotilles i calcetes d’encaix, així com peces de vellut, tul i detalls festius. En el cas dels homes, s’imposen els eslips, bóxers folgats o ajustats, ja siguin llisos o estampats, sempre en tons rojos.

La tradició també diu que, perquè la màgia faci efecte, la peça ha d’haver estat un regal. D’aquesta manera, es completa el ritual que promet atreure l’amor, la bona fortuna i la prosperitat per a l’any venidor.