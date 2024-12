Quan Jimmy Carter va pujar a la Seu Vella de Lleida

Publicat per Privat Verificat per Creat: Actualitzat:

Era un diumenge d’agost de l’any 2007 i un dels guies de la Seu Vella just acabava d’obrir les portes quan va advertir que una de les persones que es disposaven a admirar el monument més emblemàtic de Lleida era Jimmy Carter , l’expresident dels EUA mort aquest diumenge passat als 100 anys. Anava amb un seguici d’unes 20 persones, entre la seva família i membres de seguretat, i va estar una mitja hora recorrent la catedral.

Va firmar al llibre d’honor amb aquesta frase textual: “Beautiful, peaceful", amb la seva rúbrica de puny i lletra. Només es va informar d’aquesta visita, encara que vam arribar a la Seu quan ja se n’havia anat i no va quedar constància gràfica del seu pas per Lleida. Això sí, al llibre de visites quedarà per sempre.