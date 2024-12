Pediatres recomanen tallar el raïm per evitar ennuegades en infants la Nit de Cap d’Any

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha publicat un document amb recomanacions per reduir el risc d’ennuegada en nens petits durant les vacances nadalenques. Entre les mesures suggerides, destaquen tallar el raïm en meitats o quarts abans de consumir-les a la Nit de Cap d’Any, retirar la pell i les llavors, i supervisar a tota hora els menors mentre mengen.

A més, els pediatres adverteixen sobre el perill d’oferir als nens caramels durs, gominoles, crispetes de panís, fruita seca sencera i torró dur. En el cas de les salsitxes i el pernil serrà, aconsellen tallar-los a trossos petits i longitudinals per evitar que s’allotgin a la tràquea. "L’ennuegada és prevenible si es prenen mesures adequades", ha assenyalat el doctor Ignacio Manrique, coordinador del Comitè de Suport Vital de l’AEP.

Joguets perillosos per als més petits

Quant als joguets, els experts recomanen elegir aquells adequats per a l’edat del menor, evitant peces desmuntables o piles de botó. Així mateix, insten a supervisar els nens durant el joc, especialment si hi ha menors de diferents edats, i a prestar especial atenció als globus, que poden causar obstruccions severes si s’aspiren mentre s’unflen o després de trencar-se.

Pautes d’actuació en cas d’ennuegada

El document també inclou una sèrie de pautes per actuar segons la situació d’ennuegada. Si el nen està conscient i presenta una tos efectiva, no s’ha d’intervenir. En cas de tos inefectiva o dificultat respiratòria, es recomana demanar ajuda, mirar la boca i extreure el cos estrany si és accessible, per després realitzar cinc cops a l’esquena i cinc compressions abdominals o toràciques, segons l’edat del menor. Si el nen perd el coneixement, s’han d’iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica i contactar amb el servei d’emergències.

Desmentint mites sobre l’ennuegada

Els pediatres també han aclarit alguns mites que ocasionen errors en aquest tipus d’actuacions, com ficar el dit a la boca a cegues, bufar a la cara del nen o aixecar-lo pels peus. "La millor manera de protegir els nens és prevenir els riscos. Supervisar la seua alimentació i joc, elegir joguets segurs i estar informats sobre com actuar davant d’una emergència són passos clau per garantir unes festes sense incidents", conclouen els experts.