La Grossa es deixa caure a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La llibreria Quaderns de les Borges Blanques i l’estanc Josep Rebés de la Seu d’Urgell van repartir part del segon premi del sorteig de la Grossa de Cap d’Any, celebrat dimarts al migdia. El premi, que va recaure en el número 81612, està dotat amb 65.000 € cada bitllet. “En vam vendre només quatre i tots a la mateixa família”, va assegurar a aquest diari Adrià Gonzàlez, responsable de Quaderns. “Estàvem veient el sorteig en directe per la tele amb poca fe, la resta de bitllets que teníem amb el mateix número els havíem tornat”, va explicar. L’estanc de la Seu estava pendent de conèixer la quantitat de bitllets despatxats del mateix 81612, ja que totes les vendes s’havien produït per internet.El primer premi, el 44748, va recaure a Reus i està dotat amb 200.000 euros per bitllet. Un estanc del carrer Vent va vendre set bitllets, la qual cosa equival a 1.400.000 euros. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros; la coincidència amb les quatre últimes xifres suposarà mil euros; si coincideixen les tres últimes, 250 euros; i si són les dos últimes, 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 8 recuperaran els 10 euros jugats.

D’altra banda, un bitllet segellat a l’administració número 47.115 de Lleida va ser agraciat dimarts amb 34.430,92 euros d’un segon premi de la Bonoloto. Hi va haver uns altres quatre guanyadors a l’Estat, però cap de primera categoria

La Dooble, una ajuda per a entitats sense ànim de lucre

El gala de la Grossa de Cap d’Any va arrancar dimarts en directe amb el repartiment de La Dooble, el premi pensat per a entitats sense ànim de lucre de Catalunya. Era la primera vegada que aquesta categoria s’integrava en el sorteig i el primer premi –dotat amb un milió d’euros– va anar a parar el club de futbol de Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà).El segon –250.000 euros– i tercer –100.000 euros– premi van caure en l’AFA del Col·legi Sant Josep de Navàs (Bages) i l’AFA de l’Escola García i Fossas d’Igualada (Anoia).