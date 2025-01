Descobreix les destinacions espanyoles que brillen a la guia dels spas més luxosos del món

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La prestigiosa guia Condé Nast Johansens, reconeguda per la seua selecta col·lecció d’hotels de luxe i experiències exclusives, ha llançat la seua edició 2025 de Luxury Spas, destacant establiments amb spa d’excel·lència a Europa, la Mediterrània, Amèrica i Àsia. Entre les 30 destinacions de somni, Espanya brilla amb tres propietats que representen el millor en benestar i luxe.

Els hotels espanyols que han conquerit un lloc en aquesta cobejada llista són Bahía del Duque i Hotel Botànic & The Oriental Spa Garden, ambdós ubicats a l’illa de Tenerife a les Illes Canàries, així com Palasiet Thalasso Clinic & Hotel, situat a Castelló, Comunitat Valenciana. Aquests establiments no només captiven els viatgers tradicionals fidels a la marca, sinó també a un segment més jove, d’entre 25 i 40 anys, amb alt poder adquisitiu i una recerca constant d’experiències úniques.

Un viatge pel luxe i el benestar al voltant del món

La guia Luxury Spas 2025 de Condé Nast Johansens és un passaport cap al refinament i la relaxació en alguns dels racons més bonics del planeta. A més d’Espanya, països com Alemanya, Àustria, Brasil, Escòcia, Filipines, França, Indonèsia, Anglaterra, Itàlia, Irlanda del Nord, Portugal, Romania i Tailàndia, entre altres, es fan presents amb les seues propostes més exquisides.

Cada hotel seleccionat és una joia en si mateix, oferint no només allotjaments de primer nivell, sinó també serveis de spa excepcionals que eleven l’experiència de l’hoste a noves altures. Des de tractaments ancestrals fins teràpies avantguardistes, aquests establiments són un oasi de serenitat i rejoveniment per al cos i l’ànima.

Espanya, un referent en hoteleria de luxe

La presència de tres hotels espanyols a la guia Luxury Spas 2025 reafirma el posicionament del país com una destinació de luxe de primer ordre. Però el reconeixement d’Espanya va més enllà, amb 16 establiments hotelers recomanats en la guia Condé Nast Johansens: Luxury Hotels 2025 i un total de 18 propietats destacades en la versió online.

Aquests números són un testimoni del compromís de la indústria hotelera espanyola amb l’excel·lència, la innovació i l’atenció al detall. Cada hotel és una expressió única de la riquesa cultural, la bellesa natural i la calidesa que caracteritzen Espanya, oferint als viatgers una experiència inoblidable a cada racó del país.

Una invitació a descobrir el millor d’Espanya

La inclusió de Bahía del Duque, Hotel Botànic & The Oriental Spa Garden i Palasiet Thalasso Clinic & Hotel a la guia Luxury Spas 2025 és una invitació a descobrir el millor que Espanya té per oferir en termes de luxe i benestar. Ja sigui a les assolellades Illes Canàries o a l’encantadora Costa del Azahar, aquests hotels prometen una escapada inoblidable, on el relax, el mim i la bellesa es conjuguen en perfecta harmonia.

Així, l’edició 2025 de la guia Luxury Spas de Condé Nast Johansens es converteix en una eina indispensable per als viatgers exigents que busquen experiències extraordinàries. Amb Espanya brillant a les seues pàgines, el país es consolida com una destinació imprescindible per a aquells que anhelen submergir-se en el luxe i deixar-se seduir per la màgia dels millors spas del món.