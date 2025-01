Joguets per distreure de les pantalles

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

“La tendència del consumidor s’inclina cada any més cap a jocs tradicionals” i s’escapa dels electrònics. Així ho assegura Agustí Mestre, responsable de joguets de l’establiment Agustí Mestre de Lleida. “Molts nens pateixen trastorns de conducta i són gairebé addictes a les pantalles. Per això, els pares prefereixen apostar per restringir el digital al màxim, i no existeix millor manera de fer-ho que a través del joc”, apunta Mestre. Amb tot, en aquesta campanya nadalenca productes clàssics i analògics com els jocs de taula estan sent tot un èxit i les seues vendes estan repuntant des de fa uns anys, segons Mestre.

És el cas dels clàssics Tragabolas i Operación, ambdós d’Hasbro Gaming, que cada any registren una demanda notable. També estan de moda els jocs de cartes de ritme molt dinàmic com Virus! de Tranjisgames o SushiGo, de Devir.

L’objectiu dels pares és “desviar els petits de les pantalles i fomentar el joc en família”, afirma.

D’altra banda, segons Mestre, el marxandatge inspirat en Stitch –personatge de Disney que es va popularitzar gràcies a la pel·lícula animada Lilo & Stitch (2002)– “és un dels productes amb més èxit aquesta temporada”. Aquest reconeixible i entranyable monstre blau es pot trobar en forma de peluixos, disfresses, clauers, cantimplores, paraigua i una infinitat d’objectes.

Aquest any també han destacat productes puntuals, com el Laboratorio de Bolígrafos de Clementoni.

Sempre hi ha algun despistat o despistada que espera fins a l’últim moment per comprar els seus regals, però això s’ha convertit en una tendència que les botigues de joguines “estem notant més que mai aquest any”, assegura en aquest sentit Mestre. És per aquesta raó que alguns clients es troben que el producte que busquen fa dies que està esgotat a tots els establiments. Botigues com Agustí Mestre obriran també aquest diumenge, nit de Reis, per escurar el temps de compres. De 12 a 14 h i de 18 a 20 h són els horaris més freqüentats en aquestes dates.