Emotiva trobada per Nadal

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Valerià Clivillé, un veí d’Arbeca, va tenir un greu accident que gairebé li costa la vida fa 37 anys. D’una mort segura el van rescatar tres persones, entre elles Ramon Ramis, un granger de Puiggròs que el va trobar després de passar hores tirat en una cuneta la Nit de Nadal del 1987. Ara, la seua filla, Sònia Clivillé, que només tenia 9 mesos quan el seu pare va viure aquest tràgic succés, ha volgut conèixer l’home que el va salvar. “La meua mare mai m’havia dit el seu nom. Havia vist algun retall en un àlbum de fotos de petites, però ara he trobat més informació i un conegut fins i tot em va dir que seguia viu i em va donar la seua adreça”, explica a SEGRE. Sense pensar-s’ho dos vegades i acompanyada de la seua parella, la Sònia es va presentar a casa del Ramon a Puiggròs. “Vaig trucar a la porta i, quan em va obrir, li vaig preguntar si recordava un home que havia salvat després d’un accident fa 37 anys. Em va dir que sí, i li vaig contestar que jo era la filla d’aquest home. De seguida em va convidar a passar”, relata. En aquesta visita, i després de vessar més d’una llàgrima, el Ramon li va explicar que aquell dia anava amb el seu fill i un treballador. Fins i tot recordava el lloc exacte en el qual va passar tot. “Em va dir on era i va anar fins a aquesta zona”, afegeix. A la pregunta de per què ara d’aquest retrobament, la Sònia només té clar que “volia saber qui era i veure-li la cara”. Explica que es van fer fotografies i que estaven molt emocionats. Conta que el seu pare arrossega seqüeles d’aquell accident. “Tenia 29 anys quan va passar i va estar 4 mesos en coma. Ha tingut seqüeles com la pèrdua de funcionalitat del costat dret i dèficit de la memòria recent”, i “la meua mare va haver de deixar de treballar i dedicar-se a cuidar-lo. Ensenyar-li a fer tot de nou. Ha estat díficil però també una experiència molt bonica”.

Ramon va trobar el ferit tirat en una cuneta 12 hores després

Era el 24 de desembre del 1987 a la nit, quan Valerià Clivillé, natural de les Borges Blanques i veí d’Arbeca, va tenir un accident quan circulava amb la seua vespa a la C-233, a l’altura de Puiggròs, davant la granja porcina de Ramon Ramis. Després de dotze hores tirat a la cuneta, cap a les 7.30 del dia de Nadal, aquest granger va trobar la víctima al fons d’un braçal de reg cobert de brossa. En el seu dia, Ramis va dir que havia sentit uns sorolls com uns grunyits i que va pensar que es tractava d’un porc, encara que finalment va veure un home accidentat. Va assegurar que no es va separar del seu costat fins que el motorista, que llavors tenia 29 anys, va ser traslladat a l’Arnau de Vilanova i, d’allà, a l’hospital Vall d’Hebron a Barcelona en helicòpter.