Eva Menor alerta sobre les xifres de violència sexual en adolescents i proposa coeducació des de la infància

La consellera d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha qualificat d’"esgarrifoses" les xifres de violència sexual en adolescents, destacant que un 80% de les nenes i joves han patit algun tipus d’agressió sexual al llarg de la seua vida. Davant d’aquesta situació, ha proposat d’impulsar un servei de coeducació des de la infància per prevenir la perpetuació d’estereotips de gènere i el masclisme, treballant en col·laboració amb la consellera d’Educació, Esther Niubó.

Menor va subratllar la importància d’educar en la igualtat i la no-violència des de les primeres etapes de la vida, especialment davant de fenòmens preocupants com el consum de pornografia violenta en nens a partir dels 8 anys. A més, va assenyalar la necessitat de reforçar l’atenció a les víctimes amb serveis especialitzats que estiguin disponibles a tot el territori català.

En aquest sentit, va destacar la recent obertura de serveis d’intervenció especialitzada (SIE) 24 hores a diverses localitats, inclòs Tàrrega, on les víctimes de violència masclista ja compten amb un punt d’atenció immediata i propera. “Volem que totes les dones tinguin accés a un servei efectiu i urgent, sense importar on visquin,” va afirmar.

Menor també va anunciar un pròxim servei contra la ciberviolència masclista, que inclourà un telèfon d’ajuda i un equip multidisciplinari per abordar l’assetjament digital i capacitar nens i nenes en la detecció d’aquestes conductes. Així mateix, va criticar la normalització social de certs comportaments violents i va defensar campanyes com la de joguets no sexistes per fomentar la igualtat des de la infància.