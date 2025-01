A qui s'assemblen els Reis Mags de Lleida d'aquest 2025?

Creat: Actualitzat:

Els Reis Mags estan atansant-se ja cap a les comarques de Ponent i del Pirineu per repartir els joguets que els han demanat els nens i que repartiran demà diumenge i la matinada de dilluns. Aquest any, Melcior s’assembla molt a un gran coneixedor del món del bàsquet, que tantes alegries ha donat a Lleida durant l’últim any i que avui mateix pot repetir glòria davant del Girona. Quant a Gaspar, tindrà en el seu àlter ego una persona que sempre ha treballat per la seguretat dels lleidatans i que és expert en arts marcials. Pel que fa a Baltasar, el seu mentor serà un mestre, llicenciat en lingüística per la Universitat de Yaoundé (Camerun), dinamitzador d’entitats juvenils i de Càritas Lleida. I la cavalcada discorrerà per la rambla Ferran, com és tradicional.