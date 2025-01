La tradició de portar ampolles de vi quan ets convidat a un àpat va a la baixa: "millor portar..."

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tradició de portar una ampolla de vi quan ets convidat a un dinar o sopar és una pràctica molt estesa a casa nostra. Es considera una forma d'agrair a l'amfitrió per la seva hospitalitat i contribuir a les begudes. No obstant això, segons revela una enquesta recent al Regne Unit, aquesta costum està començant a passar de moda.

L'ampolla de vi, un regal que pot quedar oblidat

Triar el vi adequat pot ser complicat i, de vegades, l'ampolla acaba acumulant pols a la cuina fins que arribi l'ocasió d'obrir-la. A més, si els comensals són diversos, una sola ampolla pot resultar insuficient. L'amfitrió probablement ja haurà previst les begudes, així que el regal pot quedar relegat.

L'oli d'oliva, el nou "regal estrella"

Segons dades del supermercat britànic Waitrose, amb la pujada de preus, l'oli d'oliva s'ha convertit en un bé preuat i és una millor opció de regal que el vi. La xef estatunidenca Ina Garten afirma que en algunes cultures, com a Itàlia, els regals s'han d'obrir immediatament, per la qual cosa és millor evitar obsequis que obliguin els amfitrions a servir-los la mateixa nit.

Altres alternatives gastronòmiques

A més de l'oli d'oliva, altres opcions recomanades són un cafè de qualitat, una xocolata amb caramel salat o uns cereals casolans per a l'esmorzar. Aliments que els amfitrions poden degustar al seu ritme, sense haver de posar-los a taula immediatament. Les olives, les nous, la mel, el vinagre o la sal de llocs especials del món també aporten sofisticació.

Regals que ocupen espai, una mala idea

Victoria Moore, experta enològica del Telegraph, coincideix en aquests detalls i afegeix que mai s'han de regalar coses que ocupin espai a les cases, ja que poden aconseguir l'efecte contrari i no ser ben vistes per l'amfitrió. Per tant, res d'espelmes aromàtiques ni similars.

Encara que portar una ampolla de vi quan som convidats a un àpat segueix sent un costum estès, cada vegada més experts suggereixen optar per regals més duradors i apreciats, com l'oli d'oliva de qualitat. Altres opcions gastronòmiques especials o productes gourmet també són una bona alternativa per agrair als amfitrions la seva hospitalitat sense obligar-los a consumir-los immediatament.