Victòria de Marichalar passa el Cap d’Any a l’estació aranesa de Baqueira-Beret

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La filla de la infanta Elena, Victòria Frederica de Marichalar, va inaugurar el 2025 a l’estació d’esquí aranesa Baqueira-Beret al costat dels seus amics, segons informa ¡Hola! i va compartir ella a les xarxes. Durant l’escapada, va gaudir d’uns dies de neu, diversió i esquí, una disciplina que practica des de fa anys.

D’altra banda, com va informar anteriormente Segre l’estació d’esquí de Baqueira-Beret, que tradicionalment acull durant les festes nadalenques empresaris de tot l’Estat, polítics, algun membre de la família reial, influencers i diverses figures adinerades, va ser escenari d’un exclusiu sopar organitzat dilluns passat per una de les fortunes més conegudes de Barcelona, la família Torreblanca-Gòdia, a la seva casa de Val de Ruda. Segons La Vanguardia, entre els assistents hi havia l’expresident del Govern espanyol del PP José María Aznar i la seva esposa i exalcaldessa de Madrid Ana Botella, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, històricament vinculat a l’extinta Unió, així com Marc Puig, Juan Carlos Ureta de Renta 4, diversos alts executius d’empreses de l’Ibex i algun prestigiós doctor, reunint un total de fins a cinquanta comensals.