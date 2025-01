Tancat el centre d'elefants mentre s'investiga la mort d'una jove espanyola

Un policia surt del centre on va ser atacada la turista. - EFE/BRIAN BUJALANCE

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia de Tailàndia investiga la mort de la jove val·lisoletana que va ser atacada divendres per un elefant, a l’illa de Yao Yai, quan aquesta li feia un bany en un centre de paquiderms que ha estat tancat arran de l’incident.

La Policia de Yao Yai, al sud-oest de Tailàndia, va explicar que Blanca Ojanguren, de 22 anys, va morir després que l’animal l’empenyés amb la trompa, la qual cosa va desencadenar un cop letal, sense que l’incident impliqués l’ús dels ullals per part de l’elefant, com havien assegurat fonts del centre el dia anterior.

La víctima havia arribat a Taiwan a finals del mes d’agost, amb més estudiants espanyols, per fer un intercanvi universitari i quedar-se allà sis mesos, segons El Mundo. Era estudiant de cinquè curs de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat de Navarra.

D’altra banda, es tracta de la segona mort d’un ciutadà espanyol per un accident a l’estranger amb un elefant en tot just mesos. El mes de juliol passat, Carlos Luna, de 43 anys, va morir trepitjat per un elefant a Sud-àfrica.