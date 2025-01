Aquests són els objectius de la DGT el 2025: alcohol, motoristes i patinets en el punt de mira

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 2023 implica importants novetats en matèria de seguretat viària a Espanya. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha anunciat una sèrie de mesures destinades a reduir la sinistralitat a les carreteres del país. Entre les iniciatives més destacades es troben la reducció de la taxa d’alcohol permesa al volant i l’ús obligatori de casc integral o modular per als motoristes.

Tolerància zero a l’alcohol

Una de les principals novetats serà la baixada de la taxa d’alcohol permesa per conduir. Actualment, el límit se situa en 0,50 grams per litre de sang (o 0,25 mil·ligrams per litre d’aire exhalat). Tanmateix, la nova normativa establirà una taxa única de 0,20 grams per litre de sang (o 0,10 mil·ligrams per litre d’aire exhalat) per a tots els conductors, la qual cosa equival a una "tolerància zero" segons Pere Navarro, director general de la DGT.

Aquesta mesura està recolzada per recomanacions de la Comissió Europea i peticions d’associacions de víctimes i fundacions de l’àmbit de la seguretat viària. Països referents en aquest camp, com Suècia i Noruega, ja tenen establert un límit de 0,2 grams per litre de sang.

Ús obligatori de casc integral i cursos per a motoristes

Un altre dels canvis significatius afectarà els motoristes, un col·lectiu que representa gairebé un terç dels morts a la carretera. La reforma del Reglament General de Circulació obligarà conductors i passatgers de motos a utilitzar casc de protecció integral o modular quan circulin per vies interurbanes. A més, hauran de portar guants de protecció a la carretera i calçat tancat en tota mena de vies.

Per reduir l’alta sinistralitat d’aquest col·lectiu, s’establiran cursos obligatoris per poder conduir una moto amb el carnet de turisme (B). Fins ara, n’hi havia prou amb acreditar una antiguitat de tres anys del permís. Els nous cursos buscaran consolidar el maneig de la moto, encara que el seu disseny encara és en estudi.

Normes per a patinets i prohibició d’avisos de controls

El nou reglament també regularà aspectes relacionats amb els vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics. Serà obligatori l’ús de casc, quedarà prohibida la circulació per voreres i s’establirà una edat mínima de 16 anys per a la seua conducció. A més, aquests vehicles s’hauran d’inscriure en el registre corresponent.

D’altra banda, la reforma de la llei de trànsit castigarà la difusió d’informació sobre controls policials d’alcohol i drogues a través de xarxes socials o aplicacions de missatgeria com WhatsApp. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va qualificar aquests avisos com a conductes "insolidàries" i "perilloses".

Possible retirada del carnet a persones amb addicció a l’alcohol

La DGT també estudia, juntament amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, la possibilitat de retirar el permís de conduir a les persones que pateixin addicció a l’alcohol. Encara que el reglament actual ja contempla aquesta opció, són pocs els casos detectats. Es busca fer un pas més en la lluita contra la conducció sota els efectes de l’alcohol.