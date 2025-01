Dissenyen un simulador de tos i esternuts per estudiar la dispersió d'aerosols

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona han desenvolupat un simulador capaç de replicar episodis respiratoris intensos, com la tos o els esternuts, que revela el paper de la cavitat nasal en la dispersió d’aerosols, la qual cosa ofereix informació per millorar equips de protecció individual com les mascaretes. A més, aquest simulador permet dissenyar sistemes de ventilació que redueixin l’exposició a patògens en entorns compartits.

Els resultats de l’estudi demostren que la cavitat nasal té un impacte significatiu en la dinàmica dels aerosols: quan esternudem amb el nas, els aerosols tendeixen a dispersar-se més verticalment i menys horitzontalment, fet que pot reduir el risc de transmissió directa entre persones pròximes, però també que es mantinguin les partícules en suspensió més temps i es distribueixin uniformement en l’espai.

En canvi, quan esternudem per la boca els aerosols segueixen una trajectòria més horitzontal i cobreixen una distància més gran, la qual cosa incrementa el risc de transmissió en proximitat.