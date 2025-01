Dos paraules 'màgiques’ al final d’un correu electrònic que poden augmentar les teues possibilitats de resposta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En l’enfeinat món laboral actual, on les safates d’entrada estan saturades i les prioritats són diverses, aconseguir que els nostres correus electrònics siguin llegits, processats i respostos pot ser tot un desafiament. No obstant, un recent estudi ha revelat que dos senzilles paraules al final d’un email podrien marcar la diferència i captar l’atenció dels nostres interlocutors.

La investigació, duta a terme als Estats Units i publicada en el Journal of Personality and Social Psychology, va analitzar més de 350.000 correus electrònics per determinar quines fórmules de conclusió resultaven més efectives a l’hora d’obtenir una resposta. Els resultats van ser sorprenents: mentre que expressions com "salutacions" amb prou feines aconseguien taxes de resposta del 52,9% i 53,5% respectivament, altres fórmules van demostrar ser molt més eficaces.

La gratitud, clau per captar l’atenció

Segons l’estudi, les expressions que transmeten agraïment juguen un paper crucial en la probabilitat de rebre una contestació. Així, concloure un email amb un simple "gràcies" augmentava la taxa de resposta fins el 63%, mentre que "moltes gràcies" se situava en el 57,9%. Però les dos paraules màgiques que encapçalaven la llista eren, sens dubte, "gràcies per endavant", aconseguint un destacat 65,7% de respostes.

En contrast, els correus electrònics que no incloïen cap d’aquestes fórmules d’agraïment a penes assolien un 47,5% de respostes de mitjana. Aquestes dades posen de manifest la importància de mostrar gratitud als nostres interlocutors, ja que pot marcar la diferència entre ser ignorats o rebre una contestació ràpida.

Confirmació des de l’àmbit acadèmic

Els resultats d’aquest estudi han estat corroborats per una altra investigació publicada també en el Journal of Personality and Social Psychology. En aquest cas, els psicòlegs Adam M. Grant i Francesca Gino van dividir 69 estudiants universitaris en dos grups i els van enviar un email sol·licitant ajuda per redactar una carta de motivació. La diferència residia que, mentre en un grup els missatges acabaven amb una frase d’agraïment, en l’altre ho feien de forma neutra.

El resultat va ser contundent: els emails que incloïen expressions de gratitud duplicaven les probabilitats de rebre una resposta en comparació amb aquells que en mancaven. Els investigadors van acabar que un simple "gràcies" pot generar un sentiment de reconeixement en el receptor i motivar-lo a actuar immediatament.

Encara que els estudis esmentats es van realitzar en el context nord-americà, les seues conclusions són perfectament extrapolables a l’àmbit laboral espanyol. En un país on les relacions interpersonals i la cortesia són altament valorades, incorporar expressions d’agraïment en les nostres comunicacions per email pot reportar-nos grans beneficis.

Ja sigui que estiguem buscant feina, intentant contactar amb un client important o simplement esperant una resposta ràpida a les nostres preguntes, no hem de subestimar el poder d’aquestes dos paraules màgiques al final dels nostres correus electrònics: "gràcies per endavant". Aquesta senzilla fórmula pot incrementar significativament les nostres possibilitats de rebre una contestació i, amb això, facilitar l'èxit dels nostres objectius professionals.

A més de les fórmules d’agraïment, altres factors com la claredat de l’assumpte, la brevetat del missatge i la personalització del contingut també poden influir en les taxes de resposta. No obstant, el poder d’aquestes dos paraules màgiques al final de l’email no s’ha de subestimar, ja que poden marcar la diferència entre passar desapercebuts o captar l’atenció dels nostres interlocutors.