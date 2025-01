L’electrodomèstic que més electricitat consumeix a les llars espanyoles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En la recerca constant de maneres d’estalviar a cada racó de les nostres llars, especialment davant de l’augment dels impostos que afectarà tots els espanyols a partir de gener, hem identificat un "lladre d’electricitat" el consum energètic del qual no té pietat: les plaques d’inducció.

Segons les dades recopilades, el consum energètic d’una placa d’inducció és, de mitjana, tres vegades més gran que el d’un frigorífic i cinc vegades superior al d’una rentadora. En xifres concretes, una placa d’inducció consumeix al voltant de 748,25 kWh a l’any, mentre que un forn, en comparació, utilitza aproximadament 496,4 kWh. En l’extrem oposat de l’escala (baix consum), hi trobem el frigorífic, que se situa lleugerament per sota en l’escala energètica amb uns 270 kWh.

Consells per reduir el consum

En lloc d’utilitzar la placa d’inducció a màxima potència, és possible disminuir el consum baixant la calor quan només es necessita mantenir calent el menjar o cuinar a foc lent. A més, convé considerar a quina temperatura s’ha d’ajustar el frigorífic o si és absolutament necessari que el forn funcioni a una temperatura determinada.

Un altre bon truc consisteix a acabar de cuinar uns minuts abans apagant el foc, de manera que els aliments acabin de cuinar-se amb tota l’energia que encara queda a la paella i el foc apagat. A l’hora de renovar els electrodomèstics, és recomanable buscar aquells amb etiqueta A+++, de color verd fosc, que representa el màxim nivell d’eficiència energètica.

En el marc del compromís d’Espanya amb la transició ecològica i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, el govern ha implementat diverses mesures per fomentar l’estalvi energètic a les llars. Entre elles, destaca el pla d’ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis, que ofereix subvencions per a la instal·lació d’electrodomèstics eficients i la millora de l’aïllament tèrmic.

Així mateix, la recent pujada dels impostos sobre l’electricitat ha generat una conscienciació més important entre els ciutadans sobre la importància d’adoptar hàbits de consum responsable. En aquest sentit, l’ús intel·ligent d’electrodomèstics com les plaques d’inducció pot suposar un estalvi significatiu a la factura elèctrica a final de mes.

Les plaques d’inducció s’han revelat com un dels electrodomèstics que més electricitat consumeixen a les llars espanyoles, triplicant la despesa energètica dels frigorífics. No obstant, existeixen diverses estratègies per reduir el seu impacte a la factura elèctrica, com ajustar la potència segons les necessitats o aprofitar la calor residual. En un context de creixent conscienciació sobre l’estalvi energètic, l’ús responsable d’aquests aparells pot contribuir significativament a l’economia domèstica i a la lluita contra el canvi climàtic.