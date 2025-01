Meta abandona el seu sistema de verificació de dades per tercers als Estats Units

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La multinacional Meta, que sosté plataformes com Facebook, Instagram o Whatsapp, ha anunciat que posa fi al seu programa de verificació de dades, amb els socis acreditats a qui venia recorrent, i el substituirà per un sistema d’apunts dels usuaris similar al de la xarxa X. Així ho ha anunciat en un comunicat el delegat de Meta, Mark Zuckerberg, que assegura que els canvis, de moment, només tindran efecte als Estats Units.

El nou model, conegut en anglès com "Community Notes" (notes de la comunitat) permetrà als usuaris de Facebook o Instagram assenyalar les publicacions potencialment enganyoses i que necessitin més context, una tasca que fins ara feien experts i organitzacions independents de comprovació de dades.

"Ens desfarem dels verificadors de dades i a substituir-los per notes comunitàries similars a X, començant pels Estats Units," assenyala Zuckerberg, que atribueix els canvis a un "panorama polític i social canviant i un desig d’abraçar la llibertat d’expressió". També afirma que els sistemes creats per Meta per moderar les seues plataformes estaven "cometent massa errors", i assegura que l’empresa sí que continuarà moderant el contingut relacionat amb drogues, terrorisme i explotació infantil. La directora de la Xarxa Internacional de Verificació (IFCN per les seues sigles en anglès), Angie Holan, ha manifestat en una publicació a X que la decisió "farà mal als usuaris de xarxes socials que busquen informació confiable" i arriba "arran de la pressió política extrema d’una nova administració i els seus seguidors".

"El periodisme de verificació de dades mai no ha censurat o eliminat publicacions, ha afegit informació i context a temes controvertits i ha desmentit contingut enganyós i teories de la conspiració", ha assenyalat Holan, que afirma que l’"atac" als verificadors arriba per part d’"aquells que senten que haurien de ser capaços d’exagerar i mentir sense que els contradiguin". També a X, el magnat tecnològic Elon Musk, amo d’aquesta xarxa social, ha qualificat la decisió com a "genial".