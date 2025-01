La Princesa Elionor embarca al vaixell escola per iniciar la instrucció com a guàrdia marina

La Princesa Elionor embarcant al vaixell escola 'Juan Sebastián Elcano' en el Port de Cadis, on iniciarà aquest dissabte la seua instrucció com a guàrdia marina.

La Princesa Elionor ha embarcat en la tarda d’aquest dimecres al vaixell escola 'Juan Sebastián Elcano', atracat al moll del Port de Cadis, des d’on aquest dissabte vinent salparà per iniciar el seu 97 creuer d’instrucció. L’hereva del tron ha accedit a aquest vaixell escola entorn de les 16:10 hores per prendre contacte amb la que serà la seua 'casa' els propers sis mesos i que compartirà amb un altre 75 guàrdies marines del tercer curs de la Escuela Naval Militar de Marín.

A la coberta, acompanyada pel capità de Navío, Luis Carreras-Presas do Campo, Elionor de Borbó ha saludat part de la dotació d’aquest vaixell, formada per 20 oficials, 20 sotsoficials, 130 militars de l’escala de Marineria i Tropa i dos mestres civils, i ha accedit a l’interior del mateix.

Aquests dos dies abans de salpar serviran perquè els 76 guàrdies marines de l’Armada, entre qui es troba la Princesa d’Astúries, que compartirà cabina amb unes altres tres companyes, comencin el seu període d’adaptació en 'Elcano'.

Entre els esdeveniments que es duran a terme aquests dies destaca la recepció aquest divendres al matí al Saló de Plens de l’Ajuntament de Cadis, on els guàrdies marines seran rebuts per l’alcalde, Bruno García, i membres del govern local i de la corporació municipal.

Ja dissabte al matí, la guàrdia marina Borbón Ortiz i la resta de companys aniran a l’Església de Santo Domingo de Cadis, per a continuació dirigir-se al port gadità, on a les 12,00 hores està previst que 'Elcano' salpi per iniciar el seu 97 creuer d’instrucció.

Igual com ho va fer el rei emèrit Joan Carles I i el seu pare, el Rei Felip VI, la Princesa Elionor continua la instrucció militar al vaixell escola, que completarà la seua navegació el 14 de juliol a Ferrol (la Corunya) després d’haver passat per vuit països, a més de sis ciutats espanyoles.

El passat 6 de gener, durant el discurs per commemorar la Pasqua Militar al Palau Reial, Felip VI li transmetia a l’hereva al tron que aquesta experiència que viurà com a guàrdia marina "quedarà entre els teus millors records de la formació militar", com li va passar a ell i al rei emèrit.

"La mar és un aprenentatge i desafiament permanent, en ocasions intransigent i cru, sense marge per a excuses; i el continent americà, els seus països, les seues costes i cultures, que començaràs a conèixer amb tanta empremta espanyola, t’ensenyarà molt del que vam ser i també som. Així que et desitgem que aprofiteu al màxim el coneixement i l’experiència marinera i humana que ofereix aquest viatge, perquè us continuarà valent, com m’ha valgut a mi, per a tota la vida", li va subratllar dilluns passat.

Aprenentatge en navegació i astronoia

En aquell temps els guàrdies marines de Cos General i Infanteria de Marina realitzaran a bord part del seu pla d’estudis del tercer curs de carrera, cursant assignatures de Navegació, Astronomia, Meteorologia, Operacions Amfíbies, Suports i Serveis de Combat i Maniobra, entre altres. A més de formar-se professionalment, la realització del creuer fomenta un desenvolupament de les relacions personals, per l’estreta convivència que es respira a bord durant el viatge.

Després de la seua partida aquest dissabte 11 de gener des de Cadis, les primeres parades seran a Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas, els ports canaris on tradicionalment s’ha fet escala per fer cap a Amèrica. Després d’això, el 'Juan Sebastián Elcano' creuarà l’Atlàntic aprofitant els vents alisis per visitar durant el mes de febrer Salvador de Bahía (Brasil) i continuar cap a Xile, on al març recalarà als ports de Punta Arenas i Valparaíso, ja al Pacífic.

A l’abril, el vaixell escola arribarà a El Callao (Perú) i seguirà el seu recorregut marí cap a Panamà, creuant el Canal el 6 de maig per entrar al Carib. Després d’això, arribarà al port de Cartagena d’Índies (Colòmbia), on està previst també visitar Santa Marta, i d’allà continuarà fins Santo Domingo (República Dominicana).

L’última escala serà a Nova York (Estats Units) del 5 al 10 de juny. Des d’allà farà cap de tornada a Espanya per arribar a Gijón el 3 de juliol, encara que la Princesa Elionor no farà el viatge de tornada amb els seus companys, ja que està previst que voli des de Nova York cap a Espanya per embarcar-se durant el següent mes en una fragata per continuar la seua formació naval i marinera.

La filla gran dels Reis tornarà a pujar a bord del 'Juan Sebastián Elcano' a Gijón per completar la travessia amb els seus companys fins Ferrol, a la Corunya, on atracarà el 9 de juliol. El vaixell escola tornarà al Port de Cadis uns dies després, el 21 de juliol, donant per finalitzat aquest 97 creuer d’instrucció.