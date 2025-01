Quants lleidatans reben l'Ingrés Mínim Vital i quina és la quantitat mitjana mensual?

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les xifres de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a les comarques lleidatanes han experimentat un notable creixement durant l'últim any. Segons dades publicades per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, al tancament del 2024 hi havia un total de 5.179 prestacions actives a la província de Lleida, el que suposa un augment del 37% respecte a les 3.779 registrades en el mateix període de l'any anterior. Aquesta ajuda ha aconseguit beneficiar a 17.918 persones, de les quals 8.355 són menors d'edat, representant el 46,6% del total.

L'estadística revela que més del 75% de les llars perceptores de l'IMV tenen algun menor al seu càrrec, mentre que 776 corresponen a famílies monoparentals. La quantia mitjana mensual a Lleida se situa en 443,56 euros per llar i 128,21 euros per beneficiari. Pel que fa al perfil dels titulars, predominen les dones, amb més de la meitat de les prestacions, i el 60% són de nacionalitat espanyola. L'edat mitjana dels titulars és de 45,43 anys, destacant que 846 (16,3%) superen els 55 anys. En el cas dels beneficiaris, la mitjana d'edat baixa fins als 26,19 anys, tenint en compte l'elevat percentatge de menors.

Composició de les llars beneficiàries

Les dades desglossades segons la mida de les unitats de convivència mostren que 1.199 llars estan formades per quatre membres, mentre que 1.543 compten amb cinc o més integrants. A més, s'ha detectat que prop de 4.000 llars reben el Complement d'Ajuda a la Infància, una prestació addicional que varia en funció de l'edat dels menors a càrrec.

Evolució i abast de l'IMV

Des de la seva posada en marxa al juny de 2020, l'Ingrés Mínim Vital ha arribat a un total de 22.783 lleidatans. Aquesta prestació, dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social, ha demostrat ser un suport fonamental per a aquelles persones i famílies que no disposen de recursos econòmics bàsics per subsistir.

Situació a nivell estatal

A escala nacional, la nòmina de l'IMV ha aconseguit les 673.729 llars al desembre de 2024, beneficiant a un total de 2.047.755 persones. Cal destacar que els perceptors residents en localitats afectades per la DANA han comptat amb un complement extraordinari del 15% aplicat d'ofici a la seva prestació. A més, el Complement d'Ajuda a la Infància ha sumat un 30% addicional en aquests casos.

L'IMV com a eina de protecció social

L'Ingrés Mínim Vital s'ha consolidat com una prestació clau dins del sistema de protecció social espanyol. El seu objectiu principal és garantir uns ingressos mínims a aquelles persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, contribuint així a reduir les desigualtats i a fomentar la inclusió social. Les dades exposades evidencien l'impacte positiu que està tenint aquesta mesura a les comarques lleidatanes, on cada vegada són més els ciutadans que poden beneficiar-se d'aquest suport econòmic vital per afrontar les seves necessitats bàsiques.