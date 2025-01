Solitud postnadalenca: afrontant l'aïllament després de les festes

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les festes nadalenques, malgrat ser un període de gran intensitat emocional i de retrobament amb éssers estimats, poden tenir l'efecte contrari en persones que pateixen solitud no desitjada. Així ho assenyalen els experts, que alerten que la fi de les celebracions pot agreujar la sensació d'aïllament en aquestes persones.

"La cultura i les tradicions socials són una part important de les maneres de convivència. Però això no és cap garantia per rebaixar el sentiment de solitud que puguin viure algunes persones. És més, pot ser una manera de reviure aquesta solitud i d'aprofundir-hi, encara que estiguin envoltades de persones properes", explica Daniel Rueda, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i director del màster universitari de Treball Social Sanitari.

La solitud no desitjada afecta una de cada cinc persones a Espanya, segons l'informe "Barómetro de la soledad no deseada en España 2024". Es tracta d'un fenomen transversal present en totes les franges d'edat, sense importar ni tan sols si es conviu amb altres persones. Els experts distingeixen dos tipus principals de solitud no desitjada: la que s'experimenta malgrat estar envoltat de gent i la causada per l'absència de persones properes.

Conseqüències de la solitud no desitjada

La sensació de solitud pot tenir greus implicacions per a la salut mental i física de les persones afectades. Alguns dels efectes més freqüents són l'estrès, la tristesa, l'angoixa, la pèrdua de gana, la manca d'exercici físic, els sentiments destructius i, en casos extrems, les temptatives de suïcidi. A més, si l'entorn de la persona decideix allunyar-se'n, pot agreujar encara més la situació.

Abordant la solitud després de les festes

No existeix una solució única per afrontar la solitud no desitjada, ja que les causes varien en cada cas. Els experts remarquen que el final de les festes pot suposar una "caiguda en picat" per a les persones que se senten soles, després d'uns dies en què la felicitat sembla obligada. "Davant d'una societat de soroll i de canvi accelerat, ocupar-se dels altres i poder escoltar i donar suport comencen a ser conductes cada vegada més infreqüents", apunta Daniel Rueda.

Cap a una societat més empàtica

Per posar fre a la solitud no desitjada, els experts proposen fomentar vincles més empàtics i propers entre les persones. "El respecte, la no-ingerència i la llibertat contribueixen a fer una societat més dividida, més independent i menys interdependent", conclou Rueda. Si la soledat s'ha convertit en un problema, el pas més adequat és acudir a professionals, com els treballadors socials sanitaris, capaços de dissenyar el servei i el recurs més adequat per a cada situació.