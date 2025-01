Una destinació britànica és triada el millor lloc per viatjar el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La històrica ciutat de Bath, ubicada al sud-oest d’Anglaterra, ha estat triada com la millor destinació turística del món per visitar el 2025 segons la prestigiosa llista anual "52 Places to Travel" publicada per The New York Times. La publicació destaca Bath com "l’Anglaterra de Jane Austen" i ressalta les celebracions previstes pel 250 aniversari del naixement de la famosa escriptora.

Aniversari de Jane Austen impulsa el turisme

Jane Austen, reconeguda autora de novel·les com a "Orgull i Prejudici" i "Sentit i Sensibilitat", va viure a Bath mentre escrivia moltes de les seues obres. Encara que el seu lloc de naixement va ser Steventon, al nord d’Hampshire, Bath es prepara per acollir un gran nombre d’esdeveniments commemoratius durant tot l’any.

Entre les activitats destacades es troben balls temàtics, passejos amb disfresses de l’època de la Regència i fires dedicades a l’autora. El Jane Austen Centre de Bath serà l’epicentre de les celebracions, amb una àmplia programació que inclou el Grand Regency Costumed Promenade.

Bridgerton i l’interès per l’era de la Regència

Kathryn Davis, directora de l’entitat de turisme Visit West, ha elogiat l’impacte de la popular sèrie de Netflix "Bridgerton" en l’augment de l’interès per l’era de la Regència a Bath. Segons Davis, la sèrie ha atret un públic més jove i divers a la ciutat i la regió.

Inspirats per Bridgerton, també s’han organitzat tours musicals temàtics per algunes de les locacions utilitzades en el rodatge de la sèrie. Aquests tours permeten als visitants submergir-se en l’atmosfera de l’època i conèixer més sobre la història i la cultura de Bath.

Opcions d’allotjament i rutes turístiques

Per a aquells que desitgin allotjar-se a Bath, existeixen opcions com el modern hotel boutique No.15 by Guesthouse, pertanyent a una cadena amb establiments a Brighton i York, o el recentment renovat Francis Hotel, que ha estat objecte d’una restauració de 13 milions de lliures.

Els visitants també poden seguir els passos de Jane Austen a través de rutes turístiques especials. "In the Footsteps of Jane Austen" és un recorregut àudio gratuït de 90 minuts que inclouen llocs emblemàtics com Royal Crescent, Gravel Walk i el Pump Room.

Bath , una destinació literària i cultural

Amb la seua rica història, el seu encant georgià i la seua estreta relació amb Jane Austen, Bath es posiciona com una destinació imprescindible per als amants de la literatura i la cultura. Les celebracions del 250 aniversari del naixement de l’escriptora brinden una oportunitat única per submergir-se al seu món i explorar els escenaris que van inspirar les seues inoblidables novel·les.

A més dels esdeveniments relacionats amb Jane Austen, Bath ofereix una gran varietat d’atraccions, des de les seues icòniques termes romanes fins els seus elegants edificis georgians. Amb la seua designació com el millor lloc per viatjar el 2025 per The New York Times, s’espera que la ciutat rebi un important augment en el nombre de visitants i es consolidi com una destinació turística de primer nivell.

Altres destinacions destacades en la llista de The New York Times

Al costat de Bath, la llista "52 Places to Travel" de The New York Times inclou altres destinacions destacats com les Illes Galàpagos a l’Equador, els museus de la ciutat de Nova York, Assam a l’Índia i els escenaris de la sèrie "The White Lotus" a Tailàndia. Cada un d’aquests llocs ha estat seleccionat per la seua singularitat, els seus atractius i les raons per les quals val la pena visitar-los el 2025.