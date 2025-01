Marató per apujar reserves de sang després de les festes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida es torna a afegir a la Marató de Donants de Sang de Catalunya impulsada pel Banc de Sang i Teixits des d’avui i fins al 18 de febrer. L’objectiu és aconseguir l’edició amb més donacions de la història d’aquesta iniciativa i remuntar les reserves de sang que s’han vist afectades per les festes nadalenques. Sota el lema Som el que fem, s’espera que 10.000 persones vagin a donar sang als principals hospitals, inclòs l’Arnau de Vilanova de Lleida com a principal punt de donació, i a les campanyes en 104 municipis. A les comarques lleidatanes hi haurà set d’aquestes recollides: avui a Torregrossa; demà a Agramunt; el dia 13 a les Borges Blanques; el dia 14 a Torrefarrera; el dia 15 a Tàrrega; el dia 16 a Bell-lloc d’Urgell, i el dia 17 a Lleida. Ja es pot servar cita a través del web del Banc de Sang i de Teixits.

La iniciativa es va presentar ahir en una roda de premsa simultània als ajuntaments de les capitals catalanes. Des de la Paeria, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va animar la ciutadania a participar “massivament” en les donacions de sang, un gest altruista, va recordar, que “dona vida”. Per la seua part, el cap del Banc de Sang i Teixits a Lleida, Juan Manuel Sánchez, va destacar que “les donacions són una necessitat contínua perquè la sang caduca en uns 5 dies”. Mentrestant, la presidenta de l’Associació de Donants de Sang del Segrià, Teresa Mayoral, va agrair l’esforç dels voluntaris i va recordar la importància de fidelitzar els donants de sang. Finalment, la jove Teresa Cabanillas va explicar com ha estat la seua experiència de donar per primera vegada i va animar els joves a sumar-s’hi. “És un gran aprenentatge personal i continuaré fent-ho durant molts anys”, va destacar.