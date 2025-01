Muface, a punt del col·lapse: Asisa és l’única possible candidata per donar-li cobertura

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Asisa s’ha quedat com l’única possible candidata per donar cobertura sanitària als 1,5 milions de funcionaris i familiars acollits a Muface, després que DKV hagi anunciat aquest dijous la seua decisió de no presentar-se al concurs convocat pel govern central.

"Per primera vegada des de la creació de les mutualitats, DKV no serà entre les companyies d’assegurances que donen servei als mutualistes nacionals, després d’acumular en l’últim concert pèrdues, abans d’impostos, de més de 70 milions d’euros", ha assenyalat la companyia d’assegurances en un comunicat. DKV s’afegeix així a SegurCaixa Adeslas, que ja va avançar recentment que, malgrat l’increment del 33,5% de la prima oferta per l’Executiu per a cada assegurat, havia decidit no presentar-se a la segona convocatòria llançada per renovar el concert, després que la primera quedés deserta.

Ara, DKV al·lega que renuncia a participar en el nou concert per la insuficiència de les condicions econòmiques ofertes per Muface. Calcula que, en cas de continuar prestant el servei, per efecte de la normativa comptable IFRS 17 el 2024 hauria d’imputar les pèrdues del nou contracte, estimant que aquestes serien superiors a les de l’anterior concert, d’entre 70 i 100 milions d’euros.

Model "infrafinançat"

Segons DKV, el model de Muface està "infrafinançat". En l’últim concert, la despesa de prestacions mèdiques ha estat substancialment superior a la prima rebuda. A més, ha recordat que la despesa sanitària per càpita de les comunitats autònomes i de les mútues col·laboradores ha augmentat un 60,6%, mentre que la prima ponderada de Muface ha crescut només un 31,6%, és a dir, tot just la meitat de l’increment de la despesa.

La proposta de nou concert no només no recull els requisits que DKV va reclamar, com que el conveni tingués una durada d’un any, la prima s’incrementés un 40% i que el model es vinculés amb l’augment que experimenti la despesa sanitària pública, sinó que continua sent insuficient per equilibrar ingressos i despeses, segons la companyia.

Situació d’ Asisa i terminis de canvi

Fonts d’Asisa han indicat que continuen analitzant els plecs de condicions i com és el finançament dels diferents trams d’edat. Han afegit que el que puguin quedar-se sols prestant el servei és un escenari que ja havien completat, igual com continuar fent-ho al costat d’altres companyies.

Respecte als terminis de canvi comunicats per Muface als mutualistes, DKV adverteix que poden anar actualitzant-se. Entre l’1 i el 31 de gener, els mutualistes poden sol·licitar el canvi a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) –serveis públics de salut de comunitats autònomes i Ingesa a Ceuta i Melilla–. Si finalment s’aconsegueix un nou concert, des del moment en què estigui vigent i fins la data que es disposi s’obrirà un segon termini per canviar del servei de salut autonòmic a una entitat o entitats concertades que siguin adjudicatàries del servei.

Ordre de continuïtat i licitacions fallides

DKV continuarà donant cobertura als mutualistes en els mateixos termes i condicions de forma transitòria obligada per l’ordre de continuïtat dictada per Muface. Cap companyia d’assegurances no es va presentar a la primera licitació del conveni, que va quedar desert el passat 5 de novembre per primera vegada en la història per considerar insuficient la pujada de les primes del 17% proposada pel govern central, que posteriorment la va elevar al 33,5% en una segona convocatòria.

Els nous plecs es van publicar el passat 23 de desembre i donen de termini fins el 15 de gener de 2025 per presentar les ofertes a un concert que suma un pressupost de 4.135 milions d’euros. A l’espera que es resolgui la licitació, el govern estatal ha dictat una ordre de continuïtat per garantir el servei als 1,5 milions de mutualistes en les condicions actuals durant els propers tres mesos, amb una partida prevista de 343 milions d’euros. Aquesta és la quantitat que es preveu abonar a les tres companyies que actualment presten el servei: DKV, Asisa i Adeslas.

DKV oberta a seguir a Muface Internacional

D’altra banda, DKV ha dit que segueix oberta a seguir a Muface Internacional un any més, ja que la situació és diferent, ja que va ser l’única companyia d’assegurances que va participar en la licitació del concert anterior. La companyia confia a arribar a un acord amb Muface per continuar prestant els serveis el 2025, sempre que hi hagi una adequada cobertura de costos.