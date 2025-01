Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El popular streamer espanyol conegut com a TheGrefg ha estat el centre d’atenció a les xarxes socials en les últimes setmanes a causa de la particular rifa que va organitzar. El premi a guanyar era ni més ni menys que el seu famós Tesla customitzat amb la imatge del personatge de Disney Rayo McQueen.

La dinàmica de la rifa consistia en la compra de fons de pantalla a un preu d’un euro cada un. Com és habitual en aquest tipus de sortejos, com més "bitllets" s’adquirissin, majors eren les possibilitats de resultar guanyador. TheGrefg ha revelat en un directe a Twich que que l’afortunada guanyadora del cobejat Tesla ha estat Janira Sánchez, una jove de 24 anys de Barcelona. El més sorprenent és que Janira va confessar haver-se gastat només uns 4 euros en la compra de bitllets per a la rifa.

La polèmica entorn de la rifa de TheGrefg

La rifa del Tesla de TheGrefg ha generat un intens debat a les xarxes socials. Molts usuaris van qüestionar l’ètica darrere d’aquest tipus de dinàmiques, on els creadors de contingut incentiven el seu públic a gastar diners per tenir l’oportunitat de guanyar un premi.

Davant de les crítiques rebudes, TheGrefg va decidir donar el seu punt de vista i respondre als detractors de la seua controvertida rifa. L'streamer va defensar la seua postura argumentant que la participació era completament voluntària i que ningú no estava obligat a comprar bitllets si no ho desitjava.

L’èxit financer de la rifa

Malgrat la polèmica generada, no es pot negar que la rifa del Tesla customitzat va ser un rotund èxit per a TheGrefg des del punt de vista financer. Segons les dades revelades pel mateix streamer, es van vendre un total de 380.000 bitllets.

David Cánovas Martínez, més conegut com TheGrefg o simplement Grefg, és un dels streamers i YouTubers més populars d’Espanya, resident actualment a Andorra.

A Twitch, TheGrefg compta amb una impressionant base de 12,2 milions de seguidors, mentre que en YouTube acumula ni més ni menys que 18,9 milions de subscriptors. Aquests números el converteixen en un dels creadors de contingut en espanyol més d’èxit i influents de l’actualitat.