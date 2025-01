Vall de Baldomar: Un microclima especial dóna vida als vins més singulars de la Noguera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El poble de Baldomar, situat a la comarca de la Noguera, ha estat l'escenari durant més de tres dècades d'un projecte vinícola molt especial. L'Hermenegildo Porta, fundador del celler Vall de Baldomar, va començar aquesta aventura a principis dels anys 80 amb la compra d'un antic paller i un terreny a la zona. El que va començar com una idea per elaborar vi per a la família, aviat es va convertir en un projecte de més envergadura.

El 1981, Porta va plantar la primera vinya experimental, comptant amb l'assessorament de l'enòleg Joan Milà. Junts, i amb la col·laboració dels germans de Porta, van crear el celler i van treure al mercat el seu primer vi etiquetat el 1989. La passió pel món del vi també es va transmetre a la Marta, filla de l'Hermenegildo, que actualment codirigeix el projecte.

Un entorn privilegiat

Més enllà de les persones que hi ha darrere, un dels factors clau de l'èxit del celler Vall de Baldomar és la seva ubicació privilegiada. Situat a prop de les aigües del riu Segre i envoltat per les muntanyes del Montsec, en aquesta zona es genera un microclima especial que dota d'un segell propi els seus vins.

Les principals varietats que es cultiven són riesling, garnatxa blanca, merlot, cabernet, garnatxa negra i trobat. Aquesta última, treballada amb la DO Costers del Segre, s'adapta especialment bé al canvi climàtic, segons explica la Marta Porta.

Vins amb personalitat pròpia

Entre els vins més representatius del celler destaca el Cristiari rosat, el primer producte que van elaborar a finals dels 80 i que continua sent un referent a la zona. El Cristiari blanc és perfecte com a copa d'aperitiu i per acompanyar plats de caràcter mariner.

Altres recomanacions són el Petit Baldomà negre, amb intensitat afruitada i un equilibri entre acidesa i notes lleugerament especiades, i el Quildo, un vi blanc fermentat i elaborat sis mesos en bóta de roure francès que podria confondre's amb un vi negre.

Dues famílies de vins amb caràcter

Els vins del celler Vall de Baldomar es classifiquen en dues famílies: els Baldomà, que expressen la personalitat del territori amb la seva singularitat geogràfica i climàtica, i els Cristiari, que projecten la voluntat de diferenciació i d'identificació amb l'origen.

Un paisatge proporcionat i harmònic

La petita conca que envolta Baldomar sembla haver estat protegida per la natura, creant un entorn únic. Les condicions de clima i sòl s'alien per conformar un paisatge proporcionat i ple de gràcia, que les mans de l'home han sabut complementar i preservar.

