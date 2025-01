Aspros vol ampliar els seus serveis a més col·lectius

Publicat per Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Aspros vol ampliar serveis per donar atenció a més col·lectius vulnerables, sobretot a persones amb trastorn de l’espectre autista i centrar-se també en la salut mental. Així ho van assenyalar ahir els responsables de l’entitat en una trobada amb els mitjans de comunicació, en la qual van destacar que entre els seus propòsits per al 2025 pretenen donar una especial atenció i ampliar els projectes que contribueixen a l’ocupació i formació de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Així mateix, entre les seues prioritats per a enguany, hi ha l’ampliació de l’atenció i dels seus serveis cap a joves i dones amb discapacitat intel·lectual. Sobre això, Enric Herrera, director executiu de la Fundació Aspros, va assenyalar que un dels seus objectius seguirà sent impulsar que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin tenir accés a la formació amb la finalitat que “estiguin tan preparades com sigui possible per accedir al món laboral”. Per la seua part, Xell Draper, directora d’innovació social de la Fundació Aspros, va afirmar que l’ampliació de l’atenció aniria dirigida sobretot a nens i joves amb altres problemàtiques de salut mental.

El 2023, segons la memòria d’Aspros, va acompanyar 694 persones en una vintena de serveis i per 599 professionals. Es van posar en marxa iniciatives com el canal denúncies i la formació en valors.