Facebook i Instagram permetran dir "malalts mentals" i "anormals" a persones LGTBI+

Fotografia d’arxiu d’una persona que utilitza un telèfon mòbil on es veuen les aplicacions de Meta Facebook, Instagram i Threads.EFE

La multinacional Meta ha modificat la seua política sobre conductes i permetrà que a Facebook, Instagram i Threads es pugui dir "malalts mentals" a persones LGTBI+, així com oposar-se a la presència de dones en organismes militars o forces de seguretat.

La nova política, disponible en la pàgina web de Meta, recull que ara es permeten "acusacions de malaltia mental o anormalitat quan es basen en el gènere o l’orientació sexual, atès el discurs polític i religiós sobre transsexualisme i homosexualitat, i l’ús habitual no greu de paraules com 'estrany'".

Altre dels paràgrafs afegits permet el contingut que "advoqui per limitacions d’accés a llocs de treball en organismes militars, forces de l’ordre i el sector educatiu en funció del gènere", que obriria la porta, per exemple, a comentaris que defensin l’exclusió de les dones de la policia, l’exèrcit o l’ensenyament.

El mateix passa amb les limitacions en aquests sectors "en funció de l’orientació sexual" quan estiguin basades en creences religioses.

Així mateix s’ha eliminat una part de la seua política anterior en la qual s’especificava que, entre d’altres, estava prohibit referir-se a les dones com "objectes de la casa o propietat".

La nova política de Meta obre espai a l’ús del "llenguatge exclusiu d’un sexe o gènere en debatre l’accés a espais que solen limitar-se conforme al sexe o al gènere, per exemple, accés a banys, escoles concretes, organismes militars específics, forces de l’ordre, rols educatius i grups de salut o suport." Anteriorment, només es consentia advocar per l’exclusió d’un gènere en grups de salut o suport.

Incitar a l’exclusió o utilitzar llenguatge "insultant" en debats sobre temes polítics o religiosos, per exemple sobre els drets de les persones transgènere, la immigració o l’homosexualitat, també està permès, així com expressar "rebuig per un gènere en el context d’una ruptura amorosa".

Meta va realitzar aquests canvis en la seua pàgina web després que el seu CEO, Mark Zuckerberg, anunciés en un missatge en xarxes socials que la multinacional posarà fi al seu programa de verificació de dades per tercers als Estats Units. Zuckerberg no va esmentar en aquest missatge que també es canviaria la política sobre conductes que inciten a l’odi.