Lleida, referent estatal en cura de ferides complexes

L’Institut Català de la Salut, a través de la iniciativa ICSinfluencers, va destacar ahir en xarxes socials la tasca que porta a terme la Unitat de Ferides Complexes de l’Atenció Primària de Lleida, la primera unitat especialitzada en aquest tipus d’atenció reconeguda amb l’acreditació del Grup Nacional per a l’Estudi i l’Assessorament de les Úlceres per Pressió.

A través d’ICSinfluencers, Carme Marquilles i Sandra Alexandre, infermeres i coordinadores de la unitat, expliquen com s’han convertit en un referent en l’atenció d’aquest tipus de lesions. Només l’any passat, la unitat va atendre un total de 297 pacients. Les ferides complexes són aquelles que no cicatritzen com s’esperava, allargant el tractament i amb risc de complicacions més greus. Són una limitació que afecta la qualitat de vida dels pacients.