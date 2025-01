El primer dia de la marató de sang, amb vora 1.200 donants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Marató de Donants de Sang, organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya, va assolir dijous les 1.177 donacions de plasma i sang durant el que va ser el seu primer dia, segons va informar ahir l’entitat en un comunicat. Si el ritme de donacions es manté, el Banc espera aconseguir la participació d’unes 10.000 persones de 104 localitats catalanes a la campanya, que està previst que es prolongui fins al 18 de gener.

Amb l’objectiu de promocionar la marató, durant el dia d’avui està previst que nombrosos edificis institucionals i emblemàtics de Catalunya il·luminin les seues façanes de roig. Entre aquests es troben la Paeria de Lleida i els ajuntaments d’Alpicat, Alcarràs, Almacelles o Agramunt, així com el Palau de la Generalitat, el Teatre Nacional de Catalunya i els consistoris de Barcelona, Girona i Tarragona. Es tracta d’una tradició que es remunta a anys enrere, però que no s’ha consolidat fins a aquesta edició de la marató per incentivar les donacions. D’aquesta manera, l’objectiu és restablir les reserves de sang que s’han vist reduïdes durant les festes nadalenques.