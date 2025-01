La crisi ambiental i climàtica augmenten el risc de tràfic i explotació, segons un estudi

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ONG Accem ha presentat l’informe "Medi Ambient, tracta i explotació de persones, quina connexió?", que explora com la crisi climàtica i la degradació mediambiental impacten en la mobilitat humana i augmenten el risc de tràfic i explotació de persones. Segons el document, fenòmens com la pèrdua de cultius, l’escassetat d’aigua i la reducció de mitjans de vida obliguen moltes famílies a migrar, sovint recorrent a xarxes de tràfic davant de la falta de vies legals, exposant-se així a més perills.

L’informe destaca la falta de dades sobre aquesta connexió, la qual cosa dificulta la creació de polítiques públiques que protegeixin les víctimes en contextos de desastres ambientals. Accem advoca per un enfocament integral que incorpori la justícia ambiental i els drets humans per abordar aquesta problemàtica. "Les migracions no són només per pobresa, hi ha persones que emigren perquè la seua vida està en risc en defensar el medi ambient", va afirmar Daniel Bóveda, responsable territorial d’Accem a Galícia.

A més, l’estudi subratlla la necessitat de reconèixer i reparar el deute ecològic i social com a part d’un canvi de model global. Según Carmen Martínez-Guillot, responsable de programes de tràfic a Accem, l’informe "visibilitza àmbits menys explorats del tràfic i analitza els nexes entre mobilitat forçada, crisi climàtica i explotació humana".

La investigació, desenvolupada en el marc del projecte Novicom i finançada pel Ministeri d’Inclusió i el Fondo Social Europeo, busca sensibilitzar i promoure accions de suport social per a les víctimes de tràfic i les persones en situació de vulnerabilitat.