En l’era digital, els espanyols han adoptat massivament l’ús de Bizum per realitzar transaccions personals. Amb més de 27 milions d’usuaris al país, segons una anàlisi del think tank Funcas, aquesta plataforma de pagaments instantanis s’ha convertit en una eina indispensable per abonar sopars, regals, viatges i fins i tot la paga dels fills. Tanmateix, el que molts desconeixen és que aquests pagaments no estan exempts d’obligacions fiscals davant de l’Agència Tributària.

El llindar dels 10.000 euros anuals

La normativa estableix que qualsevol contribuent que rebi més de 10.000 euros a l’any a través de Bizum està obligat a incloure aquesta quantitat en la seua declaració de la Renda. A més, tots els ingressos subjectes a tributació rebuts per aquest mitjà han de ser declarats, independentment que superin o no l’esmentat llindar.

L’incompliment d’aquesta obligació pot portar multes que van des dels 600 euros fins el 50% de la quantitat no declarada, segons la gravetat de la infracció, tal com recull la Llei 58/2003.

Autònoms: tots els ingressos compten

Per als treballadors autònoms, la normativa és inequívoca: tots els ingressos derivats de la seua activitat econòmica han de ser declarats com a rendiments en l’IRPF, sense importar el mitjà de pagament utilitzat. Això inclou, per descomptat, els pagaments rebuts a través de Bizum, segons l’Article 27 de la Llei de l’IRPF.

L’Estatut del Treball Autònom (Llei 20/2007) estableix que els autònoms han de registrar tots els seus ingressos professionals, ja sigui per transferència bancària, pagaments en efectiu o plataformes com Bizum. Els experts recomanen, a més, utilitzar números de telèfon diferenciats per a les activitats professionals i personals, facilitant així la correcta gestió dels comptes.

Els llogaters tampoc no escapen a aquesta obligació. El Real Decreto Legislativo 3/2004, en la seua regulació dels rendiments de capital immobiliari, estableix que qualsevol renda rebuda com a pagament d’un lloguer ha de ser declarada en la base imposable de l’IRPF, incloent els pagaments realitzats a través de Bizum. L’omissió d’aquesta obligació podria ser considerada una infracció greu segons la Ley General Tributaria.

Bizum sota la lupa d’Hisenda

La popularitat de Bizum ha cridat l’atenció de l’Agència Tributària, que busca evitar l’evasió fiscal i el blanqueig de capitals. Encara que aquesta plataforma facilita les transaccions quotidianes, és important recordar que no escapa a l’escrutini d’Hisenda.

Els contribuents han de ser conscients de les seues obligacions fiscals en utilitzar Bizum, especialment si reben ingressos regulars o significatius a través d’aquest medi. La col·laboració entre l’Agència Tributària i les entitats bancàries permet un control més gran sobre aquests fluxos de diners.

En resum, Bizum s’ha convertit en una eina fonamental per a les transaccions personals a Espanya. Tanmateix, el seu ús no eximeix els contribuents de complir les seues obligacions fiscals. Tant particulars com autònoms i llogaters han de declarar els ingressos rebuts a través d’aquesta plataforma, seguint les normes establertes per l’Agència Tributària. L’incompliment d’aquestes obligacions pot derivar en sancions econòmiques significatives. Per això, és crucial estar al corrent de la normativa i actuar amb transparència a l’hora d’utilitzar Bizum.