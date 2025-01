Mas d’en Roy: El diàleg entre la natura i el vi en un indret privilegiat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Enmig de les serres de Sant Manet i Montclar, a Artesa de Segre, es troba un indret privilegiat que acull el celler Mas d'en Roy. Nascut fruit d'un conjunt de factors i coincidències, aquest projecte familiar ha aconseguit elaborar vins ecològics i singulars que dialoguen amb la natura que els envolta.

Tot va començar l'any 2004, quan el pare de l'actual responsable del celler, l'Enric Bregolat, es va jubilar i volia tenir un petit hort. Gràcies a la relació de la família Bregolat amb la família Trepat de Tàrrega, van poder disposar d'una finca per fer realitat el seu somni agrícola. Inicialment, van plantar una hectàrea de vinya sense saber que, anys més tard, aquesta decisió els portaria a endinsar-se en el món vinícola.

L'Enric Bregolat, que aleshores treballava en projectes de construcció a Andorra, va decidir complementar la seva professió i apostar per la viticultura. Un dels factors que el va motivar va ser la tendència d'alguns cellers de buscar finques en zones elevades per fer front al canvi climàtic. Així, l'any 2007, amb l'ajuda d'un enòleg, van començar a plantar vinyes i a experimentar amb l'elaboració de vi.

Vinyes a 700 metres d'altitud

Les vinyes del celler Mas d'en Roy es troben als peus de la muntanya de Montmagastre, a una altitud de 700 metres. Aquesta ubicació privilegiada, juntament amb una orografia peculiar i un microclima ideal, confereixen una personalitat única al raïm que s'hi cultiva. Segons Bregolat, "les nostres finques se situen en una de les zones més elevades de la plana de Lleida, i disposem de moltes hores de sol al llarg de l'any".

El celler elabora els seus vins amb l'anhel d'establir un diàleg amb la natura, procurant que cada gotim de raïm concentri, en forma de gust i d'aroma, l'essència del paisatge que li dona forma. Els vins es conreen de manera ecològica, se selecciona el raïm a la vinya, es cull a mà i es vinifica al celler.

Vins singulars i ecològics

Entre els vins més reconeguts del celler Mas d'en Roy destaquen el Bregolat negre i el Xirivino blanc. El primer és intens en nas, amb aromes de fruits secs torrats, fresc a la boca, amb un taní present però alhora elegant i suau. Per la seva banda, el Xirivino blanc presenta un color groc amb tonalitats verdes i una alta intensitat aromàtica, amb notes de fruita de polpa blanca i cítrica sobre un fons balsàmic que li aporta frescor.

Des de l'any 2023, el projecte ha aconseguit ser 100% ecològic. La recol·lecta del raïm sempre es fa de forma manual i, minuts després de la collita, els fruits es dipositen acuradament i intactes en una cambra situada al costat de les vinyes per mantenir inalterables totes les seves propietats.

Més que un celler: un mas envoltat de natura

Mas d'en Roy, com bé indica el seu nom, és més que un celler. Es tracta d'un mas amb piscina envoltat de naturalesa que té la capacitat per albergar més d'una vintena de persones a la setmana. A més de poder visitar les vinyes, els visitants també poden gaudir de la llum de les estrelles, ja que el celler se situa en una reserva starlight.

Un projecte familiar arrelat al territori

El celler Mas d'en Roy és un exemple de com un petit projecte familiar pot esdevenir un referent en l'elaboració de vins ecològics i singulars. Gràcies a la passió per la viticultura, l'amor per la terra i l'aposta per la qualitat, la família Bregolat ha aconseguit crear uns vins que reflecteixen l'essència del paisatge de la Noguera i que conviden a gaudir d'una experiència enològica única.