Un dels llocs més bruts de la cuina que gairebé ningú no es recorda de netejar

La neteja de la llar és fonamental per mantenir una bona higiene, especialment a la cuina. Encara que els taulells i els electrodomèstics solen mantenir-se nets, hi ha certs llocs que sovint es passen per alt, com els interruptors de llum.

Igual com els poms de les portes, els interruptors es toquen innombrables vegades al dia, però rares vegades es renten. Això els converteix en un caldo de cultiu ideal per als bacteris, que poden propagar-se fàcilment. Tocar un interruptor enmig de la preparació dels àpats, sense rentar-se les mans després, pot provocar una contaminació no desitjada.

Freqüència de neteja recomanada

Segons els experts, els interruptors de la cuina s’han de netejar almenys una vegada per setmana, o amb més freqüència si s’utilitzen molt. Es recomana utilitzar un drap humit per netejar-los, en lloc de polvoritzar productes de neteja directament sobre la superfície, per evitar danyar els components electrònics.

A més dels interruptors, hi ha altres zones de la cuina que requereixen una atenció extra. Les taules de tallar i els estris han de netejar-se a fons després de cada ús, i si fa temps que no s’utilitza, també es recomana rentar-los abans d’utilitzar-los.

Altres focus de bacteris a la cuina

El frigorífic és una altra part central de la cuina que convé netejar cada dos setmanes. L’ús d’envasos hermètics també pot reduir el risc de contaminació. A més, l’aigüera i el rentaplats poden acumular gèrmens si no es netegen regularment.

Segons un estudi realitzat per la Universitat de Valladolid, el 65% de les llars espanyoles no netegen els interruptors de la cuina amb la freqüència recomanada. Això suposa un risc per a la salut, ja que poden allotjar fins 1.500 bacteris per centímetre quadrat.

Consells per a una cuina més neta

Per mantenir una cuina higiènica, és fonamental fer atenció als detalls i netejar regularment totes les superfícies i estris. A més dels interruptors, no s’ha d’oblidar netejar els poms de les portes, els tiradors dels calaixos i els electrodomèstics.

També és important rentar-se les mans amb freqüència mentre es cuina, especialment després de manipular aliments crus. L’ús de tovalloles de paper d’un sol ús en lloc de draps de cuina pot reduir la propagació de bacteris.

En resum, encara que els interruptors de llum són un racó de la cuina sovint oblidat, la seua neteja regular és essencial per mantenir una bona higiene a casa. Juntament amb altres mesures com la neteja freqüent de superfícies i estris, i el rentat de mans adequat, podem prevenir la propagació de bacteris.

Prendre’s el temps per netejar les zones que solen passar-se per alt pot marcar una gran diferència en la higiene de la llar, i amb senzills gestos podem evitar la propagació de bacteris i garantir que la cuina sigui un lloc saludable.