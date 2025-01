Estudi sobre benestar emocional dels adolescents gais: hi ha desigualtats que depenen del tipus de municipi on viuen

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els adolescents gais que viuen en municipis petits de Catalunya, aquells amb menys de 30.000 habitants, presenten un menor benestar emocional en comparació amb els seus homòlegs heterosexuals. Així ho ha constatat un recent estudi publicat a la revista Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, que forma part del Treball Final de Màster en Salut Pública de la investigadora i docent d'UManresa Gemma Drou.

L'estudi, que també formarà part de la tesi doctoral de Drou, es va realitzar amb la col·laboració d'altres investigadores i va recollir dades entre més de 7.000 adolescents d'entre 15 i 19 anys durant els anys 2020 i 2021. Segons les conclusions de la recerca, aquestes desigualtats de benestar emocional observades als municipis petits estan relacionades amb l'assetjament escolar o unes males relacions familiars que pateixen els joves gais.

Drou afirma que els resultats "suggereixen que les desigualtats de benestar emocional segons orientació sexual són parcialment atribuïbles a l'estigma que els adolescents poden patir degut a la seva orientació sexual en les seves relacions interpersonals". A més, destaca que també estan directament relacionats amb "l'estigma a un nivell més estructural vinculat amb un territori, que a través de les seves polítiques o de les seves normes socials pot condicionar l'experiència viscuda pels adolescents no heterosexuals".

Bisexualitat i menor benestar emocional

Una altra conclusió rellevant de l'estudi és que els nois i noies que s'identifiquen com a bisexuals són els que presenten menys benestar emocional, independentment del tipus de municipi on visquin. Aquestes desigualtats també s'expliquen pel fet d'haver patit assetjament escolar, sobretot en el cas de nois bisexuals, o per les males relacions familiars, especialment en les noies bisexuals.