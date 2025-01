Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pla de Lleida ha experimentat les gelades més intenses del que va d’hivern la matinada d’aquest dilluns, amb temperatures que han assolit els -8,9 ºC. Segons les dades recollides per les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es van registrar -8,9 ºC a Oliola, -8,4 ºC a Raimat, -6,3 ºC a la ciutat de Lleida, -7,4 ºC a Alcarràs o -6,3 ºC a Mollerussa.

Curiosament, les temperatures han estat més baixes al pla lleidatà que en les zones de muntanya i alta muntanya. Per exemple, al Pirineu de Lleida, les mínimes es van situar en -5,8 ºC a Boí, -8,3 ºC a Sasseuva (a 2.200 metres d’altitud en la Val d’Aran) i -8,6 ºC a Certascan (a 2.400 metres). Fins i tot s’han registrat temperatures sota zero a la costa catalana, segons les dades del Meteocat.

L’alerta per baixes temperatures emesa per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per a la passada matinada es manté també per a la matinada de dimarts. Les previsions apunten a màximes de 7 ºC per avui i de 6 ºC per demà a la ciutat de Lleida, sense expectatives de precipitacions en els propers vuit dies a la província.

Aquest dilluns predominarà una situació anticiclònica i d’estabilitat en la major part del país, amb cel poc ennuvolat o clar i absència gairebé total de precipitacions. S’espera una lenta recuperació de les temperatures a partir de dimarts, encara que l’ambient continuarà sent fred. No obstant, el temps assolellat dominarà les jornades venidores.

Protecció Civil activa la prealerta per fred intens a Catalunya

La Protecció Civil ha activat aquest dilluns la prealerta Procicat per fred intens a tot Catalunya. Aquesta situació començarà aquesta nit i es perllongarà fins demà al matí, amb especial atenció a les comarques del Pla de Lleida, la Conca de Barberà i el Priorat, segons ha informat l'organisme en un comunicat publicat a la xarxa social 'X'.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació aquest dilluns al matí, alertant que fins dimecres hi haurà una situació de fred intens a tot el territori, on el grau de perill màxim podria arribar a 4 sobre 6. Aquesta alerta arriba després d'un inici de setmana marcat per un notable descens de les temperatures a tota Catalunya.

Des de Protecció Civil es recomana a la ciutadania extremar les precaucions davant d'aquesta situació meteorològica adversa. És important abrigar-se adequadament, evitar exposicions perllongades al fred, hidratar-se correctament i estar atents a possibles incidències en els subministraments energètics.

Les autoritats estaran vigilants a l'evolució de la situació i prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat de la població. Es demana col·laboració ciutadana per minimitzar riscos i seguir les indicacions oficials en tot moment.

Què és una gelada negra i quan es produeix?

Una gelada negra és un fenomen que es dona quan les temperatures descendeixen per sota dels 0 ºC però, a diferència de les gelades comunes, no es forma gebre. Això passa en condicions d’aire sec, és a dir, amb poc vapor d’aigua. En aquestes circumstàncies, la temperatura no iguala a la del punt de gebre (equivalent al punt de rosada però per a temperatures inferiors a 0 ºC), pel que el vapor d’aigua no es diposita en forma de cencellada o la rosada no arriba a congelar-se.

La denominació de "gelada negra" es deu a la coloració negrosa que adquireixen alguns òrgans vegetals l’endemà, com a conseqüència dels danys causats pel fred intens.