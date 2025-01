La Passió de Cervera estrena escenari

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La Passió de Cervera estrenarà escenari aquesta temporada “atípica”, que arrancarà el 16 de març vinent i oferirà un total de sis sessions, totes en horari de tarda (els dissabtes 22 i 29 de març, 5 i 12 d’abril i el Divendres Sant dia 18 d’abril) a excepció de la inaugural. El president del patronat de la Passió, Xavier Cañabate, va reconèixer que “les obres del nou escenari han costat bastant temps, a causa que el conveni amb la Paeria encara s’està acabant de gestionar i tancarem aviat, però que ha obligat retardar i ajustar els assajos”. Malgrat això, va destacar que el nou escenari del Gran Teatre de la Passió garantirà més seguretat i confortabilitat i reduirà considerablement el soroll en en els canvis de l’escenografia. En aquest sentit, està previst que l’espectacle torni a incloure el cavall, un dels seus elements distintius.

Per la seua part, Gemma Palà, una dels cinc directors de la Passió juntament amb Mariona Dalmases, Tate Bonjoch, Jaume Mercadé i Jaume Rossich, va explicar que aquest 2025 es culmina la dinamització de l’espectacle que s’ha portat a terme en els últims anys per “fer-lo més atractiu”, especialment per als joves. En referència a la temporada d’aquest any, el principal repte és “el nou escenari” de manera que “ara per ara a nivell artístic ens centrarem a treballar els personatges de forma individual per avançar mentre acaben les obres de l’escenari”.

L’obra dura tres hores amb dos descansos i hi participen prop de 300 persones

Actualment, la Passió de Cervera s’allarga unes tres hores amb dos descansos, cada un de 20 minuts, i l’espectacle és possible gràcies a la implicació d’unes 300 persones.

El cartell d’aquest any és obra de diversos artistes vinculats a l’Associació Alba per “fer-los visibles i fomentar la inclusió”, segons Cañabate.

En un altre ordre de coses, la Passió de Cervera participarà els dies 1 i 2 de març en l’acte organitzat per la Federació Catalana de Passions en el marc del mil·lenari de Montserrat per presentar la nova temporada i la representació de vin-i-dos escenes de la Passió a càrrec de pràcticament les vint-i-dos entitats que representen aquest tradicional espectacle a Catalunya, sent el més antic el de Cervera. Rossich va explicar que “des de Cervera oferirem cinc escenes”: la venda que va fer Judes de Jesús, el dramàtic comiat de Maria i Jesús abans de la seua mort, el judici de Sanedrí, les negacions de Pere i el suïcidi de Judes.