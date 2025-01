Elon Musk podria comprar TikTok: el futur de la xarxa social als Estats Units, en l’aire

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons informacions exclusives del prestigiós mitjà especialitzat Bloomberg, els responsables d’una coneguda empresa estarien debatent sobre la possibilitat que Elon Musk, l’home més ric del planeta segons Forbes, adquireixi la seua divisió nord-americana. Això suposaria una nova fita en l’imperi del magnat, que recentment va comprar X, abans coneguda com a Twitter.

Malgrat que portaveus de la companyia han enviat un comunicat desmentint l’operació, qualificant-la de "pura ficció", el crèdit de Bloomberg en aquest tipus d’informacions i la capacitat econòmica de Musk donen certa credibilitat als rumors. No obstant, no s’han proporcionat més detalls o justificacions sobre l’ocorregut.

L’ombra de la prohibició

La informació sorgeix en un moment delicat per a l’aplicació en qüestió, que podria enfrontar-se a una prohibició en territori nord-americà a partir del proper 19 de gener. L’encara president Joe Biden va firmar una llei que obliga l’empresa a deslligar-se de la seua matriu si vol continuar operant als Estats Units.

El Tribunal Suprem dels EUA va escoltar els al·legats dels responsables de la companyia el passat 11 de gener i, si no hi ha cap resolució en contra, l’app podria desaparèixer de les botigues de Google i Apple, a més de veure bloquejat el seu accés per part dels operadors d’Internet.

El factor Trump

Tanmateix, la imminent arribada de Donald Trump a la Casa Blanca podria canviar el curs dels esdeveniments. Segons informa el New York Times, citant diversos experts, el futur president dels Estats Units podria moure fitxa a favor de la xarxa social. De moment, el seu destí no està ni de bon tros clara.

La Xina estaria avaluant la possibilitat que Elon Musk adquireixi les operacions nord-americanes de l’aplicació si finalment no aconseguís sortejar la prohibició, segons van indicar a Bloomberg fonts familiaritzades amb l’assumpte. Els funcionaris de Pequín prefereixen que continuï sent propietat de la seua actual empresa matriu, que ha apel·lat la imminent prohibició davant del Tribunal Suprem dels Estats Units.

Plans de contingència i possible atractiu per a Pequín

No obstant, haurien començat a debatre plans de contingència com a part d’una àmplia discussió sobre com treballar amb l’administració de Donald Trump. Segons les fonts, un possible acord amb Musk, un dels aliats més propers de Trump, tindria cert atractiu per a Pequín.

Musk va gastar més de 245 milions d’euros en donar suport a la reelecció de Trump i ha estat elegit per a un paper destacat en la millora de l’eficiència del govern després que el republicà assumeixi el càrrec. Un escenari discutit passaria perquè X, propietat de Musk, assumís el control de la divisió nord-americana de l’app i administrés ambdós negocis, encara que les fonts van advertir que encara no s’ha arribat a un consens ferm sobre com procedir i les deliberacions encara són preliminars.

Incògnites i valoracions

No està clar quant sap l’empresa matriu sobre les discussions del govern xinès o si l’aplicació i Musk han estat involucrats, així com tampoc si no han mantingut converses sobre els termes d’un possible acord.

El mes d’abril passat, el magnat va expressar la seua postura favorable que l’app continuï estant disponible a EUA. "Segons la meua opinió, no hauria de ser prohibida als EUA, encara que tal prohibició pugui beneficiar la plataforma X", va escriure a la xarxa social de la seua propietat.

Analistes de Bloomberg Intelligence van estimar l’any passat que les operacions nord-americanes de l’empresa podrien estar valorades en un rang d’entre 39.139 i 48.923 milions d’euros. Elon Musk va pagar 43.053 milions d’euros per Twitter el 2022.

Influència del govern xinès

Les fonts van assenyalar que les converses a Pequín suggereixen que podria ser que el destí de la companyia ja no estigui sota el control exclusiu de la seua matriu. El govern xinès tindria una 'acció d’or' en una filial de l’empresa que li dona influència sobre la seua estratègia i operacions, encara que l’app afirma que el control només s’aplica a la filial amb seu a la Xina.