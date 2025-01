'Quintudèmia': els cinc virus altament contagiosos que tenen les urgències "saturades"

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els centres hospitalaris espanyols es troben saturats per la confluència de cinc virus respiratoris en plena temporada hivernal. Aquesta situació està sent provocada per la denominada 'quintudèmia', un terme encunyat per referir-se a la circulació simultània de cinc virus diferents. A més de l’habitual grip estacional, els hospitals han de bregar amb el covid, el rinovirus, el norovirus i el Virus Respiratori Sincitial (VRS).

Un còctel víric que tensa el sistema sanitari

El norovirus, popularment conegut com el "virus de l’estómac", està causant estralls entre la població amb símptomes com a febre, vòmits, diarrea i dolor abdominal. Els experts alerten de la seua alta capacitat de contagi. D’altra banda, el rinovirus és el responsable dels refredats comuns o "refredats", una infecció lleu però molt molesta i incapacitant.

En el cas del VRS, es tracta d’un patogen que freqüentment desencadena quadres de bronquiolitis, especialment entre la població infantil. A això se suma l’aparició d’una nova variant de Covid, menys agressiva que les anteriors però igualment perillosa per als grups de risc.

Mesures per contenir la propagació vírica

Davant d’aquest escenari, els professionals sanitaris insisteixen en la importància d’implementar mesures preventives per frenar la transmissió d’aquests virus. Entre les recomanacions destaquen l’ús de màscara tant per part de les persones simptomàtiques com d’aquelles pertanyents a col·lectius vulnerables.

Mantenir una adequada higiene de mans, ventilar els espais tancats i evitar aglomeracions són altres de les pautes bàsiques per minimitzar el risc de contagi. Així mateix, s’insta la població a vacunar-se per la grip i a completar les dosis de reforç contra el Covid.

Un hivern complicat per a la sanitat espanyola

Amb més de 47 milions d’habitants, Espanya afronta un hivern especialment difícil des del punt de vista sanitari. La conjugació de múltiples virus respiratoris suposa un desafiament majúscul per a un sistema de salut ja per si mateix tensat després de gairebé tres anys de pandèmia.

Segons dades del Ministeri de Sanitat, la taxa d’incidència de la grip se situa actualment en 246 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que es preveu que continuï augmentant en les properes setmanes. Paral·lelament, els ingressos hospitalaris per Covid s’acosten als 8.000 pacients, mentre que l’ocupació de les UCI s’atansa al 15%.

Més informació:

Grip: Causada pel virus de la influença, provoca febre, tos, dolor de coll i malestar general. La vacuna anual és la millor forma de prevenció.

Covid: La malaltia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 continua sent una amenaça, especialment per als grups de risc. És fonamental completar la pauta de vacunació i mantenir les mesures de protecció.

Rinovirus: Principal responsable del refredat comú, causa congestió nasal, esternuts i mal de coll. Es transmet fàcilment a través de les gotícules respiratòries.

Norovirus: Aquest "virus de l’estómac" altament contagiós ocasiona vòmits, diarrea i dolor abdominal. La higiene de mans és essencial per prevenir la seua propagació.

VRS: El Virus Respiratorio Sincitial afecta principalment nens petits, causant bronquiolitis i dificultat respiratòria. No existeix una vacuna específica, per la qual cosa és crucial extremar les precaucions.