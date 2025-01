Violència sexual en grup: agressors de poca edat i amb fins a quinze autors

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les agressions sexuals perpetrades en grup són més hostils i violentes que les comeses per un únic individu i com més agressors hi estan implicats més baixa sol ser la seua edat. Així ho constata un informe del ministeri d’Interior en el qual han arribat a investigar casos amb fins a quinze agressors. Segons l’estudi Violència sexual exercida en grup. Anàlisi epidemiològica i aspectes criminològics a Espanya, el 95,6% de la violència sexual és comesa per un únic agressor; el 3% per dos, i l’1,4%, per tres o més. La investigació, en la qual també han participat els Mossos d’Esquadra, ha analitzat 491 fets de violència sexual en grup en què van participar 1.359 autors contra 525 víctimes.

Una de les conclusions de l’estudi és que, com més agressors, més joves són. Els casos en què van participar vuit o deu autors només van implicar nois per sota dels 18 anys. La pràctica totalitat d’aquests delinqüents sexuals que actuen en grup són homes (només un 1,2% eren dones) mentre que les víctimes són majoritàriament dones (92,8%). Interior destaca que tant agressors com víctimes presenten una curta edat, amb mitjanes de 23,8 i 23,4 anys, respectivament. Una de cada tres víctimes era menor d’edat, igual que la tercera part dels autors. Els grups de tres o més agressors solen ser més joves, moltes vegades adolescents, i porten a terme agressions de més durada i gravetat, fent servir més violència física i verbal, segons l’estudi. Els agressors coneixien la víctima en el 37,2% dels casos mentre que en el 54,1% eren desconeguts.

Així mateix, la investigació assenyala que aquests fets es relacionen amb contextos lúdics i de lleure, principalment nocturn, ja que la majoria es van concentrar els dies del cap de setmana.

D’altra banda, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor, va apostar ahir per aprovar el pacte català per a l’erradicació de les violències masclistes abans del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, d’aquest any. La consellera va assegurar que el pacte comptarà “amb mesures concretes i amb pressupost” i espera que es pugui recollir el màxim de consens possible dels grups parlamentaris. Va assenyalar que els que neguin aquesta violència no estaran dins dels acords.