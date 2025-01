Compte enrere a Benidorm Fest... amb Sonia i Selena: "El 2001 hauríem guanyat Eurovisió"

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El retorn esperat d’un icònic duo espanyol. Més de dos dècades després de separar els seus camins artístics, Sonia Madoc i Selena Rodríguez tornen a unir les seues veus i el seu inconfusible estil a "Reinas", el tema amb què participaran al Benidorm Fest 2025 amb la il·lusió de representar Espanya a Eurovisió. Un retrobament musical que ha generat gran expectació entre els seus seguidors de tot Europa.

Sonia i Selena es van conèixer l’any 2000 en un càsting per formar un duo pop. Buscaven noies amb bona imatge, que connectessin bé però que fossin molt diferents entre si. Així va nàixer aquesta unió artística entre la rossa barcelonina i la morena castellonenca, qui amb el seu primer senzill "Yo quiero bailar" van conquerir les llistes d’èxits gràcies a la seua enganxosa melodia i a la seua inclusió en els resums del popular reality "Gran Hermano".

Malgrat que la seua carrera conjunta amb prou feines va durar un any, Sonia i Selena es van convertir en un símbol generacional. "Vam ser pioneres a Espanya amb una música de discoteca i de divertiment. Teníem bona imatge, cantàvem bé i oferíem un xou molt atractiu", recorda Sonia sobre aquells inicis fulgurants que les van portar a ser nominades per representar Espanya a Eurovisió 2001, encara que finalment no hi van poder anar.

Després d’un breu retrobament el 2011 pel 10è aniversari de "Yo quiero cantar" que no va arribar a quallar, ara Sonia i Selena ratifiquen la seua tornada com a duo des de "l’harmonia i el bon rotllo", com elles mateixes afirmen. Una actitud renovada que volen transmetre al públic amb "Reinas", una cançó que recull l’essència dels seus grans èxits però des d’una perspectiva actual i més madura.

Composta per Mark Dasousa, integrant de Nebulossa (representants espanyols a Eurovisió 2024), la lletra de "Reinas" emet un missatge de superació de conflictes i d’unió, però també reivindica tots aquests artistes número 1 del passat les carreres dels quals s’han diluït amb el pas del temps.

"És una manera de tornar a dir que som aquí", recalca Selena Rodríguez, qui amb la seua companya destaca com en una indústria que sovint penalitza les dones artistes en arribar a certa edat, elles s’han sentit acompanyades en espais com Benidorm Fest i el col·lectiu LGTBIQ+, motor indiscutible de les seues trajectòries.

De la mà del director artístic David Pizarro, Sonia i Selena prometen una posada en escena explosiva i plena de brillantors per a una cançó festiva i estiuenca que les torna a l’essència dels seus orígens. Un número amb què aspiren a fer realitat un somni que acaricien des de fa més de 20 anys: representar Espanya a Eurovisió.

"Si hi haguéssim anat nosaltres el 2001 hauríem guanyat", asseguren convençudes, recordant el gran èxit internacional que van aconseguir en països com Itàlia o Rússia. Auguri o no, el que sí que tenen clar és que més enllà del resultat a Benidorm Fest, aquest retorn de Sonia i Selena no serà flor d’un dia: "Hem tornat per quedar-nos, perquè juntes som un equip únic i irrepetible".