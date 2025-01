Els millors cotxes i les marques més fiables segons l’OCU

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi basat en les experiències de 29.873 conductors de 9 països d’Europa, incloent-hi Espanya, ha revelat quins són les marques i models d’automòbils més fiables actualment al mercat. L’enquesta, realitzada per l’OCU, va tenir en compte factors com el número i gravetat de les avaries sofertes, l’edat del vehicle i el quilometratge recorregut per elaborar un índex de fiabilitat.

Lexus , Suzuki i Subaru , en el podi de la fiabilitat

El fabricant japonès Lexus ha revalidat el seu títol com la marca de cotxes més fiable, seguit de prop pels seus compatriotes Suzuki i Subaru. La llista de les 10 marques amb menys visites al taller la completen Toyota, Kia, Hyundai, Cupra, Smart, Mazda i Honda. És destacable que només dos firmes no asiàtiques, l’espanyola Cupra i l’alemanya Smart, han aconseguit colar-se en aquest selecte club.

En l’altre extrem se situen marques com a Land Rover, Opel, Peugeot, Citroën i Volkswagen, encara que fins i tot la més mal valorada va obtenir una bona nota de fiabilitat. Tesla, que el 2022 ocupava l’últim lloc, ha escalat posicions fins situar-se a meitat de taula gràcies a la resistència del seu Model Y.

Els híbrids de gasolina, els més resistents

Analitzant les dades per tipus de motorització, els híbrids no endollables de gasolina s’alcen amb la victòria en concentrar 17 models amb una qualificació de fiabilitat igual o superior a 95 sobre 100. De fet, sis dels deu cotxes més fiables pertanyen a aquesta categoria. Els elèctrics cigars ocupen la segona posició amb dos representants entre els deu primers, mentre que cal descendir fins el lloc 25 per trobar el primer dièsel.

Entre els models més fiables a la venda actualment destaquen el Fiat Panda 1000 i el Suzuki Ignis entre els híbrids de gasolina, el Tesla Model Y en elèctrics, el Ford Kuga PHEV 2500 en híbrids endollables, l’Audi A1, el Volkswagen T-Cros i el Mazda CX-5 en gasolina, i l’Audi Q5 en dièsel.

Les avaries més comunes segons els conductors

L’enquesta també ha permès identificar quins són els problemes més freqüents que pateixen els automòbils. Un 13% de les avaries estan relacionats amb els components elèctrics, sent Alfa Romeu, Fiat, Opel, Dàcia, Renault i Skoda les marques més afectades.

Al voltant d’un 9% dels fallos es produeixen en el sistema de frens, especialment en models de Citroën, Ford, Mazda, Opel, Skoda, Volkswagen i Volvo. L’electrònica i el sistema d’encesa originen un 8% de les incidències, que es concentren en vehicles d’Alfa Romeu, Citroën, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot i Renault.

Altres causes comunes de visita al taller són els fallos en el sistema d’alimentació (7%), la direcció (7%), elements del motor (9%) i l’aire condicionat (7%). En el cas dels híbrids i elèctrics, només un 3% dels problemes provenen del motor elèctric, mentre que un 5% es deuen a les bateries.

Els espanyols prefereixen els tallers oficials

El 75% dels enquestats a Espanya confia les revisions del seu vehicle als tallers oficials de cada marca, malgrat que el seu nivell de satisfacció és similar al dels serveis multimarca independents. Una revisió rutinària en un concessionari costa entre 200 i 400 euros, depenent del fabricant, mentre que als tallers genèrics el preu és lleugerament inferior.

Els propietaris de cotxes Lexus i Volvo són els més satisfets amb l’atenció rebuda als tallers oficials. Els usuaris valoren especialment la fiabilitat, l’adaptació a les seues necessitats, el consum, el preu i el tipus de combustible a l’hora de decantar-se per un model, mentre que factors com el disseny, l’impacte ambiental o la marca han perdut rellevància respecte a enquestes anteriors.

Aquest estudi, basat en l’experiència real de desenes de milers de conductors, ofereix una valuosa orientació als qui estiguin plantejant-se la compra d’un vehicle nou o de segona mà. Encara que la fiabilitat s’ha convertit en el principal criteri d’elecció, per davant fins i tot del preu, pràcticament totes les marques analitzades obtenen bons resultats en aquest apartat.

L’elevada satisfacció general dels usuaris amb els seus automòbils, independentment de la marca o el tipus de motor, és un símptoma de la maduresa assolida per la indústria automobilística. No obstant, la irrupció de noves tecnologies com l’electrificació obligarà a fabricants i tallers a adaptar els seus processos per mantenir els alts estàndards de qualitat i fiabilitat.