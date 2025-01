Què és la pols rosa que els bombers de Los Angeles utilitzen per combatre els incendis?

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

En el context de la lluita contra els devastadors incendis que assolen Los Angeles (EUA) en els últims dies, alguns barris, terrenys i fins i tot vehicles han aparegut tenyits d’una curiosa pols entre roig i rosa. Es tracta d’una substància abocada des dels hidroavions que, barrejada amb l’aigua, contribueix a alentir la propagació de les flames.

Aquest compost químic, conegut com a retardant, ajuda a què l’aigua utilitzada per sufocar el foc tard més en evaporar-se i propicia que el procés de combustió s’alenteixi quan arriba davant de la flama, segons ha explicat a EFE el bomber espanyol Carlos Martín, de les Brigades de Reforç en Incendis Forestals (Brif).

La ràpida evaporació de l’aigua en la lluita forestal

En general, en la lluita contra incendis forestals, l’aigua s’evapora "rapidíssimament" a causa de la intensa calor, i més encara en les condicions en les quals s’està treballant aquests dies a Los Angeles, amb circumstàncies de "sequera, vent i humitats de l’aire relatives baixes". Segons l’expert, la descàrrega d’un helicòpter contra incendis pot ser d’entre 1.000 i 1.500 litres de mitjana sobre un matoll en flames, però en amb prou feines "cinc minuts pot evaporar-se" per les altes temperatures sense ni tan sols tocar la superfície del terra ni la vegetació.

Tipus de retardants: de curt i llarg termini

Existeixen dos tipus principals de retardants utilitzats en la lluita contra el foc. D’una banda, estan els retardants de curt termini, com a escumògens i escumes, que augmenten la superfície aïllant entre el combustible, la calor i el foc. D’altra banda, es troben els compostos de llarga durada, que deixen un rastre roig la intensitat de color del qual pot variar depenent de la quantitat d’aigua de la barreja i els nivells de concentració.

Aquests retardants de llarga durada estan compostos principalment per "sals de fosfats, fosfats i polifosfats", als quals se sumen altres afegits que poden ser contaminants i afectar fins i tot la terra a la qual arriben. A més, inclouen un agent anticorrosió per evitar que es rovelli la cisterna dels mitjans aeris que els transporten.

El color roig com a senyal visual

El característic color roig d’aquests retardants l’aporta un colorant inclòs a propòsit per afavorir la visualització de la substància. Encara que tendeix a desaparèixer amb el temps, resulta molt útil en entorns com el mitjà forestal per marcar clarament la zona on s’ha aplicat el compost. Segons Martín, a més d’alentir l’evaporació de l’aigua, el retardant deixa una capa de polifosfats sobre la superfície que dificulta "moltíssim" la combustió per al front de flama.

Igual com en altres països, a Espanya és habitual utilitzar retardants en els incendis per sufocar-los i per "consolidar un perímetre" en cas que hi pogués haver una possible reactivació futura i no s’hagués pogut fer línia de defensa, o en zones molt inaccessibles. En aquests casos, els retardants ajuden molt el control del foc i a l’hora de senyalitzar la zona on han anat actuant els serveis d’emergències, ja que la marca de color és visualitzada des de les altures pels hidroavions i facilita conèixer les actuacions dels companys en la lluita contra les flames.

En resum, la pols rosa que s’observa en els incendis de Los Angeles és un retardant químic utilitzat pels bombers per alentir la propagació de les flames. Aquest compost, barrejat amb l’aigua abocada des d’hidroavions, ajuda a què el líquid tard més en evaporar-se sota la intensa calor i dificulta la combustió al front del foc. A més d’als Estats Units, aquests retardants també es fan servir en països com Espanya per sufocar incendis i consolidar perímetres en situacions de risc de reactivació o zones inaccessibles.