Primers passos per reformar la Justícia

El Govern va avalar ahir l’informe de la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica que estableix les bases per preparar el desplegament de la Llei d’Eficiència del Servei Públic de Justícia publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 3 de gener.

D’aquesta forma, el pla inclou que la constitució dels tribunals d’instància a Catalunya començarà el proper juliol i acabarà al desembre. Així, els jutjats unipersonals, fins ara encarregats de resoldre determinades causes, ja hauran desaparegut a finals del 2025. El nou referent seran els tribunals d’instància, un nou model col·legiat segons el qual cada tribunal estarà format per un nombre variable de jutges, en funció de les càrregues de treball, i inclouran una Secció Única (de civil i d’Instrucció). Cada partit judicial tindrà un tribunal d’instància, per la qual cosa a Catalunya se’n crearan 49, set a les comarques lleidatanes.

Desapareixen per les oficines de justícia al municipi, amb jutges de pau i les seues competències

La primera fase, al juliol, preveu transformar els Jutjats de Primera Instància i Instrucció i els Jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO) en seccions civils i d’instrucció, i en seccions de violència sobre la dona, respectivament, en els partits judicials d’una trentena de municipis, entre aquests Solsona, Tremp, Vielha, la Seu d’Urgell, Balaguer i Cervera.

A l’octubre hi haurà una segona fase, que no afecta les comarques lleidatanes, i en la tercera, al desembre, es transformaran els jutjats del partit judicial de Lleida. A més, els Tribunals d’Instància podran incloure altres seccions especialitzades com família, menors, vigilància penitenciària, violència contra la infància o sobre la dona, que amplia les competències a violències sexuals.

Un altre canvi substancial de la llei és la nova oficina de justícia en el municipi, que mantindrà els serveis que oferien fins ara els Jutjats de Pau i ampliarà el catàleg de serveis.

La llei suposa un canvi de paradigma en l’organització i funcionament de l’Administració de Justícia. Segons la Generalitat, permetrà “agilitzar els procediments, reduir el temps de resposta i afavorir un millor control de la qualitat de les resolucions”.

Així mateix, va destacar l’impuls de la resolució dialogada dels conflictes, especialment en matèries civils i mercantils.

“Els jutjats tindran la mateixa feina però distribuïda”

La fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, va assegurar ahir en una jornada sobre la nova llei judicial a l’I·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que els jutjats tindran “la mateixa feina, però estarà distribuïda”. Pujal va explicar que quan els Jutjats de Violència sobre la Dona assumeixin competències en violència sexual s’estima que la càrrega de treball d’aquests augmentarà en un 20% “com a mínim”, encara que creu que l’increment serà més gran. Tanmateix, va afegir que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, li va traslladar que preparen un reial decret per “transvasar” jutges d’instrucció. Pujal va considerar la reforma com a “molt positiva”, però va dir que la dotació de mitjans és molt important. La secretària general de la conselleria de Justícia de la Generalitat, Maite Casado, va dir que “ens comprometem a posar tots els recursos necessaris, ja siguin humans o econòmics”.